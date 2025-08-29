FRANCE
1 min de lecture
Escalade Paris-Moscou: Macron s’en prend à Poutine, Moscou répond
Une nouvelle escalade verbale entre Paris et Moscou. La diplomatie russe a dénoncé vendredi les “insultes vulgaires” et “dépassant les limites de la décence” de Macron, qui avait qualifié la semaine dernière Poutine d’“ogre” et de “prédateur”.
Escalade Paris-Moscou: Macron s’en prend à Poutine, Moscou répond
Emmanuel Macron avait qualifié son homologue russe d'"ogre à nos portes" et de "prédateur" qui "ne veut pas la paix". / AFP
29 août 2025

Ces propos "dépassent les limites non seulement du raisonnable mais aussi de la décence, devenant des insultes vulgaires à l'égard de la Russie et de son peuple", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence étatique de presse Ria Novosti.

Mme Zakharova a accusé en retour la France d'avoir une "idéologie de charognards" et de "tirer un avantage politique" de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

En RelationTRT Global - Ukraine: Macron continue d’agiter une rhétorique guerrière malgré les efforts de paix

La semaine dernière, alors que les efforts s'intensifiaient pour trouver une issue au conflit, Emmanuel Macron avait qualifié son homologue russe d'"ogre à nos portes" et de "prédateur" qui "ne veut pas la paix".

Les relations entre la France et la Russie sont au plus bas depuis plusieurs années.

Recommandé

Paris accuse Moscou d'être à l'origine d'une série d'actes de déstabilisation et de désinformation sur le territoire français, tandis que la France se voit reprocher son soutien militaire à l'Ukraine ou encore de censurer des médias russes.

En RelationTRT Global - Salvini, numéro 2 du gouvernement italien, qualifie Macron de "fou"


SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us