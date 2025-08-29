Ces propos "dépassent les limites non seulement du raisonnable mais aussi de la décence, devenant des insultes vulgaires à l'égard de la Russie et de son peuple", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par l'agence étatique de presse Ria Novosti.

Mme Zakharova a accusé en retour la France d'avoir une "idéologie de charognards" et de "tirer un avantage politique" de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

La semaine dernière, alors que les efforts s'intensifiaient pour trouver une issue au conflit, Emmanuel Macron avait qualifié son homologue russe d'"ogre à nos portes" et de "prédateur" qui "ne veut pas la paix".



Les relations entre la France et la Russie sont au plus bas depuis plusieurs années.