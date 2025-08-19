MOYEN-ORIENT
Israël affirme que sa politique visant à mettre fin à la guerre de Gaza reste "inchangée"
Israël n'a pas ouvertement rejeté la proposition de cessez-le-feu égypto-qatarie, tandis que les médiateurs attendent toujours la réponse officielle de Tel-Aviv.
Au moins 859 Palestiniens ont été tués, alors qu'ils tentaient d'atteindre les sites d'aide de la Fondation humanitaire de Gaza / AP
il y a 12 heures

Israël a affirmé mardi que sa politique visant à mettre fin à la guerre à Gaza restait “inchangée”, appelant à la libération de tous les otages détenus dans l'enclave palestinienne. Cette déclaration intervient au lendemain de l’annonce par  le Hamas de son acceptation d’une proposition de cessez-le-feu à Gaza élaborée par l’Égypte et le Qatar.

"La politique d'Israël est cohérente et n'a pas changé", a indiqué le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans un communiqué cité par la chaîne publique KAN.

"Israël exige la libération des 50 otages, conformément aux principes établis par le Cabinet pour mettre fin à la guerre. Nous sommes à la dernière étape décisive du Hamas et nous ne laisserons aucun otage derrière nous."

Le communiqué israélien ne rejette toutefois pas ouvertement la proposition égypto-qatarie.

Les médiateurs dans l’attente

Le Qatar a déclaré mardi matin que les médiateurs attendaient toujours la réponse officielle d'Israël à la proposition d'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers.

Le Hamas a déclaré lundi avoir accepté la proposition de cessez-le-feu à Gaza présentée par les médiateurs égyptien et qatari, sans en dévoiler le contenu.

Selon la chaîne publique israélienne KAN, citant des sources anonymes, cette nouvelle proposition égypto-qatarie ressemble fortement au plan initial de l'envoyé américain Steve Witkoff, qui prévoyait la libération de 10 otages vivants et de 18 corps en échange d’une trêve de 60 jours et du lancement de négociations pour mettre fin à la guerre.

Les médias égyptiens rapportent que le texte prévoit le repositionnement des forces israéliennes près de la frontière afin de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et un arrêt temporaire des opérations militaires de deux mois pour permettre l’échange de prisonniers et d'otages.

En RelationTRT Global - Le Hamas accepte une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza

Un bilan dramatique

Selon les estimations israéliennes, une cinquantaine de prisonniers se trouvent toujours à Gaza, dont 20 seraient en vie. En parallèle, Israël détient plus de 10 800 Palestiniens dans ses prisons dans des conditions déplorables. Des groupes de défense des droits humains signalent des décès dus à la torture, à la faim et à la négligence médicale.

Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 62 000 Palestiniens à Gaza, dévastant l'enclave et provoquant une famine à grande échelle.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour sa guerre contre l'enclave.

SOURCE:TRT français et agences
