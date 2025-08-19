Israël a affirmé mardi que sa politique visant à mettre fin à la guerre à Gaza restait “inchangée”, appelant à la libération de tous les otages détenus dans l'enclave palestinienne. Cette déclaration intervient au lendemain de l’annonce par le Hamas de son acceptation d’une proposition de cessez-le-feu à Gaza élaborée par l’Égypte et le Qatar.

"La politique d'Israël est cohérente et n'a pas changé", a indiqué le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans un communiqué cité par la chaîne publique KAN.



"Israël exige la libération des 50 otages, conformément aux principes établis par le Cabinet pour mettre fin à la guerre. Nous sommes à la dernière étape décisive du Hamas et nous ne laisserons aucun otage derrière nous."



Le communiqué israélien ne rejette toutefois pas ouvertement la proposition égypto-qatarie.

Les médiateurs dans l’attente

Le Qatar a déclaré mardi matin que les médiateurs attendaient toujours la réponse officielle d'Israël à la proposition d'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers.



Le Hamas a déclaré lundi avoir accepté la proposition de cessez-le-feu à Gaza présentée par les médiateurs égyptien et qatari, sans en dévoiler le contenu.

Selon la chaîne publique israélienne KAN, citant des sources anonymes, cette nouvelle proposition égypto-qatarie ressemble fortement au plan initial de l'envoyé américain Steve Witkoff, qui prévoyait la libération de 10 otages vivants et de 18 corps en échange d’une trêve de 60 jours et du lancement de négociations pour mettre fin à la guerre.