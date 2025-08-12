Les diplomates déplorent la retenue de la France qui, selon eux, a conduit à minimiser des faits graves, notamment l’intensification des opérations militaires israéliennes à Gaza et la colonisation accélérée de la Cisjordanie, mettant ainsi en péril la possibilité même d’un État palestinien viable.

“Alors qu’Israël intensifie en toute impunité son entreprise de destruction d’un peuple, et accélère sa colonisation de la Cisjordanie pour entraver toute possibilité d’un Etat palestinien, nous ne pouvons rester spectateurs. La décision du président de la République de reconnaître l’Etat palestinien lors de la prochaine assemblée générale des Nations unies [en septembre] est donc tout à fait opportune” saluent les ambassadeurs.

“Acte de foi”

Ils insistent cependant sur l’insuffisance de la “reconnaissance graduelle et conditionnée de l’Etat palestinien, alors qu’il y a urgence à agir” car une “reconnaissance immédiate et unilatérale” de cet État s’impose comme “un acte de foi politique, face à la négation de ce droit par Israël”.

Les ambassadeurs soulignent aussi une incohérence dans la politique étrangère française, dénonçant un “deux poids, deux mesures” qui oppose la défense ferme du droit international en Ukraine à une posture hésitante au Moyen-Orient.

“Il est temps que la France reprenne l’initiative sur cette question – dix ans après la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la Suède, un an après l’Espagne, l’Irlande, la Slovénie et la Norvège. Le respect du droit international, autrefois notre boussole diplomatique, menace de céder sous l’effet du scepticisme ou de l’hostilité de divers acteurs sur le plan international, comme de la priorité donnée aux intérêts et aux alliances”, mettent-ils en garde.

Cette attitude, estiment-ils, nuit à la crédibilité et à l’influence de la France dans la région, alors que d’autres pays européens prennent des positions plus engagées.

“Ce changement profond compromet notre image et notre influence dans le monde. Jugée hier indépendante et équitable, notre diplomatie est aujourd’hui moins audible. Quand dans l’Union européenne [UE], d’autres pays prennent des positions plus avancées que les nôtres sur le conflit israélo-palestinien, beaucoup dans la région du Moyen-Orient se sentent déçus, voire trahis”, ont écrit les anciens ambassadeurs.

“Nettoyage ethnique”

Si la France a condamné l’attaque du 7 octobre “à juste titre”, “elle ne pouvait toutefois justifier le nettoyage ethnique du peuple palestinien, et nous nous sommes émus bien tardivement du nombre croissant de civils palestiniens victimes à Gaza d’opérations destructrices, d’incessants déplacements forcés de la population, d’effets dévastateurs du blocus alimentaire et sanitaire, et, en Cisjordanie, de la violence impunie des colons”, s’indignent-ils.