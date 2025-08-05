FRANCE
2 min de lecture
France: baisse d'activité dans le secteur des services
Le secteur des services s’est contracté dans l’hexagone en juillet, du fait de l'incertitude politique et de la baisse de la demande, selon une enquête de S&P Global publiée mardi.
France: baisse d'activité dans le secteur des services
Le secteur des services s’est contracté dans l’hexagone en juillet. / AFP
5 août 2025

Le secteur des services français s'est contracté à un rythme plus rapide en juillet, l'incertitude politique et la faiblesse de la demande pesant lourdement sur le moral des entreprises, selon une enquête de S&P Global publiée mardi.

L'indice PMI HCOB des services, qui mesure l'évolution de l'activité commerciale par rapport au mois précédent, est tombé à 48,5 en juillet, contre 49,6 en juin, marquant ainsi le rythme de déclin le plus rapide depuis avril. Une valeur inférieure à 50 indique une contraction.

L'enquête a mis en évidence une réduction notable des nouvelles embauches, due en grande partie à la faiblesse du marché intérieur. Les prévisions pour l'année à venir se sont fortement détériorées, la confiance des entreprises tombant à son plus bas niveau depuis six mois.

Baisse de l’emploi

Les niveaux d'emploi ont continué à baisser, prolongeant la tendance au troisième trimestre, les contrats temporaires étant moins souvent renouvelés et les départs volontaires n'étant souvent pas remplacés.

"Le ralentissement de l'activité commerciale se reflète de plus en plus dans l'utilisation des capacités", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank. "Les carnets de commandes ont diminué et les prévisions pour l'avenir se sont considérablement détériorées", selon lui.

recommended

Malgré la contraction, l'inflation des coûts des intrants est restée contenue, bien que les entreprises de services aient légèrement augmenté leurs propres prix en raison des pressions concurrentielles.

L'indice PMI composite, qui combine les secteurs manufacturier et des services, a également enregistré une baisse, passant de 49,2 en juin à 48,6 le mois dernier. Cela indique une contraction modérée mais accélérée de l'activité des entreprises du secteur privé en France.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une dynamique économique limitée à court terme, ce qui soulève des inquiétudes quant à la durabilité de la trajectoire de croissance actuelle.

Lire aussi: France: L'inflation progresse plus que prévu en juin avec la hausse du prix des services





SOURCE:TRT français et agences
Divers
UE : 27 anciens ambassadeurs appellent à la suspension de l'accord avec Israël
UNRWA : Le plan israélien de déplacement de Gaza créerait des "camps de concentration massifs"
Erdogan: “La Turquie rejette les déclarations visant à nier le génocide de Srebrenica”
Une victoire contre le terrorisme. La campagne militaire de la Turquie force le PKK à se dissoudre
La Grande mosquée Ayasofya d'Istanbul célèbre son cinquième anniversaire
"Totalement inacceptable": l’ONU demande l’annulation des sanctions américaines contre Albanese
Le satellite turc Turksat fournit Internet en Syrie
Burhanettin Duran nommé nouveau directeur de la communication de la présidence turque
La France adopte le projet de loi pour "refonder" Mayotte
L'UE annonce un accord avec Israël pour étendre l'aide humanitaire à Gaza
Le parlement européen rejette la motion de censure contre von der Leyen
Trump annonce à l'Algérie la surtaxe sur ses produits
Des chrétiens attaqués par des colons juifs, silence radio chez Knafo, Zemmour et consorts
Par Kursad Kaan Arikan
Gaza: le Hamas se dit prêt à libérer 10 otages
Washington sanctionne la rapporteure spéciale de l'ONU pour les Territoires palestiniens occupés
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us