Le secteur des services français s'est contracté à un rythme plus rapide en juillet, l'incertitude politique et la faiblesse de la demande pesant lourdement sur le moral des entreprises, selon une enquête de S&P Global publiée mardi.

L'indice PMI HCOB des services, qui mesure l'évolution de l'activité commerciale par rapport au mois précédent, est tombé à 48,5 en juillet, contre 49,6 en juin, marquant ainsi le rythme de déclin le plus rapide depuis avril. Une valeur inférieure à 50 indique une contraction.

L'enquête a mis en évidence une réduction notable des nouvelles embauches, due en grande partie à la faiblesse du marché intérieur. Les prévisions pour l'année à venir se sont fortement détériorées, la confiance des entreprises tombant à son plus bas niveau depuis six mois.

Baisse de l’emploi

Les niveaux d'emploi ont continué à baisser, prolongeant la tendance au troisième trimestre, les contrats temporaires étant moins souvent renouvelés et les départs volontaires n'étant souvent pas remplacés.

"Le ralentissement de l'activité commerciale se reflète de plus en plus dans l'utilisation des capacités", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste chez Hamburg Commercial Bank. "Les carnets de commandes ont diminué et les prévisions pour l'avenir se sont considérablement détériorées", selon lui.