Dimanche soir, une frappe israélienne a visé une tente média installée devant la porte principale de l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza, tuant le correspondant vedette d’Al Jazeera Arabic Anas al-Sharif (28 ans), son collègue Mohammed Qreiqeh (33 ans), les cameramen Ibrahim Zaher (25 ans) et Mohammed Noufal (29 ans), le cameraman indépendant Momen Aliwa (23 ans) et le journaliste indépendant Mohammed al-Khalidi (37 ans).

Selon le Bureau des médias du gouvernement de Gaza, 238 journalistes ont été tués depuis le début de l’offensive israélienne, fin 2023.

Vague de manifestations

La nouvelle a suscité une onde d’indignation internationale. À Ramallah, en Cisjordanie occupée, des foules brandissant drapeaux palestiniens et portraits des reporters assassinés ont envahi les rues.

Des manifestations ont également eu lieu à Tunis et à Casablanca, tandis que d’autres rassemblements ont eu lieu à Belfast, Dublin, Berlin et aux Pays-Bas. Des veillées s’étaient déjà tenues à Washington, Londres, Oslo et Stockholm.

À Washington, les manifestants se sont regroupés devant un immeuble abritant NBC, Fox News, ITN et The Guardian, frappant sur des casseroles pour perturber les directs.

“Les manifestants afflrment que leur couverture du génocide à Gaza a donné à Israël le feu vert pour tuer autant de Palestiniens, et notamment autant de journalistes”, a déclaré le reporter d’Al Jazeera Shihab Rattansi.

“Leur message est : ‘Vous n’êtes plus les gardiens de l’information. Nous savons ce qui se passe à Gaza. Nous savons qu’il s’agit d’un génocide, malgré vos efforts pour le dissimuler’”, a-t-il ajouté.

Rattansi a indiqué que des bougies avaient été allumées pour chaque journaliste tué à Gaza, avec une attention particulière portée à al-Sharif.