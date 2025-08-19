EUROPE
2 min de lecture
Espagne: les incendies ont dévasté 30.000 hectares en 24 heures
Pour l’Espagne, c’est la pire année en termes de surface brûlée par les incendies.
Espagne: les incendies ont dévasté 30.000 hectares en 24 heures
Les incendies ont dévasté 30.000 hectares en 24 heures / AP
il y a 16 heures

Quelque 373.000 hectares ont brûlé ce mardi matin en Espagne depuis le début de l'année, soit 30.000 de plus que lundi, un chiffre en constante progression, selon le Système Européen d’Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS), qui utilise les données de Copernicus.

Depuis le début des relevés d'EFFIS en 2006, il s’agit de la pire année pour l’Espagne en termes de surface brûlée par les flammes, au-delà du précédent record établi en 2022 (306.000 hectares calcinés).

La majorité de cette surface a brûlé dans les grands incendies qui affectent depuis une dizaine de jours les provinces de Zamora et Léon en Castille-et-León (nord-ouest), celle d’Ourense en Galice (nord-ouest), et dans la province de Cáceres en Extrémadure (ouest).

Des milliers de personnes de dizaines de villages ont été évacuées, des dizaines de routes sont coupées et le trafic ferroviaire entre Madrid et la Galice est interrompu.

Le Premier ministre Pedro Sánchez est attendu, ce mardi même, à la mi-journée, dans les zones touchées à Zamora et Cáceres.

Recommandé

Même si l’extinction de ces incendies prendra encore du temps, la fin, lundi, de la vague de chaleur qui a ravagé l’Espagne pendant 16 jours offre l'espoir d'une amélioration de la situation.

Ce changement météorologique va se traduire par une "réduction de 10 à 12 degrés des températures maximales, à laquelle il faut également ajouter l’augmentation des indices d"humidité", a expliqué Nicanor Sen, délégué du gouvernement (préfet) de Castille-et-León, à la télévision publique TVE.

Cela "facilite et améliore les conditions" pour "contrôler ces incendies", a-t-il ajouté.

En RelationTRT Global - Les incendies toujours hors de contrôle en Espagne, un pompier est mort
SOURCE:AFP
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us