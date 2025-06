Israël a annoncé, lundi 16 juin, avoir expulsé en Jordanie les trois derniers passagers du navire humanitaire Madleen. Parmi eux figurent le journaliste de Blast, Yanis Mhamdi, et l'ingénieur Pascal Maurieras. Le troisième est un ressortissant hollandais, Marco van Rennes. Les Français devraient rentrer en France mercredi prochain si les conditions de sécurité aérienne le permettent.

"Je viens d'être extradé en Jordanie. Merci à tous pour votre mobilisation. Enfin Liiiiiiiibre !!!!", a réagi Yanis Mhamd sur X.

Les trois européens auraient dû être expulsés plus tôt mais les attaques lancées par Israël sur l’Iran ont rendu leur extradition par avion impossible. Ils étaient détenus au centre de rétention de Givon à Ramle.

Un journaliste arrêtés par Israël

Yanis Mhamdi n’est pas un des militants, il était à bord en tant que journaliste pour couvrir cette initiative citoyenne pro-palestinienne.

Le média en ligne Blast a exprimé ce lundi son “immense soulagement” après cette libération qui met “fin à une semaine d’enfermement arbitraire dans les geôles israéliennes de la prison de Givon”.



Blast a depuis une semaine dénoncé l’arrestation et les conditions de détention de son journaliste: “Son statut de journaliste est bafoué. Il ne peut pas communiquer avec l’extérieur, n’a aucun accès à un téléphone portable ou à une connexion internet. Ses conditions de détention sont difficiles”, lit-on sur la page de la publication sur X.

Les douze personnes, qui se trouvaient à bord de la Flottille pour Gaza, ont été arrêtées lundi par l’armée israélienne, après l'interception du navire Madleen dans les eaux internationales, au large des côtes de Gaza.

Ils étaient partis le 1er juin d'Italie pour rejoindre le territoire palestinien, ravagé par plus de vingt mois de guerre. L'opération visait à "briser le blocus israélien". La plupart des passagers, dont la Suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, ont été expulsés par Israël plus tôt dans la semaine.