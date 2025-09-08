Le Hamas a déclaré avoir reçu une nouvelle proposition de Washington visant à obtenir un cessez-le-feu à Gaza.

Dans un communiqué, le mouvement de résistance palestinien a déclaré qu'il “accueillait favorablement toute initiative contribuant à mettre fin à l'agression contre notre peuple”, ajoutant qu'il était prêt à négocier la libération des otages en échange d'une fin officielle de la guerre et d'un retrait israélien complet du territoire.

Le Hamas a également indiqué avoir accepté le mois dernier un accord similaire auquel Israël n'avait pas encore donné de réponse.

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu'Israël avait accepté ses conditions de cessez-le-feu, appelant le mouvement palestinien à faire de même.

Trump et la réponse d'Israël

“Tout le monde veut que les otages soient RETOURNÉS. Tout le monde veut que cette guerre cesse !”, a écrit Trump sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social. “Les Israéliens ont accepté mes conditions. Il est temps que le Hamas les accepte également”.

Trump a menacé le Hamas de conséquences si celui-ci rejetait l'offre, déclarant : “J'ai averti le Hamas des conséquences d'un refus. C'est mon dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre !”.

L'acceptation d'Israël n'a pas été confirmée publiquement par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Tout au plus, Israël a affirmé qu'il “étudiait sérieusement” un accord global de cessez-le-feu et d'échange d'otages proposé par le président américain Donald Trump.

“Israël étudie sérieusement la proposition du président Trump”, a fait savoir le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.