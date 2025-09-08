Le Hamas a déclaré avoir reçu une nouvelle proposition de Washington visant à obtenir un cessez-le-feu à Gaza.
Dans un communiqué, le mouvement de résistance palestinien a déclaré qu'il “accueillait favorablement toute initiative contribuant à mettre fin à l'agression contre notre peuple”, ajoutant qu'il était prêt à négocier la libération des otages en échange d'une fin officielle de la guerre et d'un retrait israélien complet du territoire.
Le Hamas a également indiqué avoir accepté le mois dernier un accord similaire auquel Israël n'avait pas encore donné de réponse.
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu'Israël avait accepté ses conditions de cessez-le-feu, appelant le mouvement palestinien à faire de même.
Trump et la réponse d'Israël
“Tout le monde veut que les otages soient RETOURNÉS. Tout le monde veut que cette guerre cesse !”, a écrit Trump sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social. “Les Israéliens ont accepté mes conditions. Il est temps que le Hamas les accepte également”.
Trump a menacé le Hamas de conséquences si celui-ci rejetait l'offre, déclarant : “J'ai averti le Hamas des conséquences d'un refus. C'est mon dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre !”.
L'acceptation d'Israël n'a pas été confirmée publiquement par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Tout au plus, Israël a affirmé qu'il “étudiait sérieusement” un accord global de cessez-le-feu et d'échange d'otages proposé par le président américain Donald Trump.
“Israël étudie sérieusement la proposition du président Trump”, a fait savoir le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.
Selon la chaîne publique israélienne KAN et Channel 12, la proposition de Trump comporte “des changements fondamentaux par rapport aux propositions précédentes”.
Les tours résidentielles en ligne de mire
Sur le terrain, les attaques israéliennes à Gaza depuis l'aube ont fait au moins 21 morts.
Israël a détruit un autre immeuble dans la ville de Gaza, portant à au moins 50 le nombre de bâtiments rasés lors de sa campagne visant à s'emparer du plus grand centre urbain de la bande de Gaza.
Du reste, Israël Katz, le ministre israelien de la Défense, a menacé Gaza qu'un “puissant ouragan“ frapperait le territoire et détruirait des cibles du Hamas aujourd'hui.
“Aujourd'hui, un puissant ouragan frappera le ciel de la ville de Gaza, et les toits des tours de la terreur trembleront”, a-t-il écrit sur X.
“Libérez les otages et déposez les armes, sinon Gaza sera détruite et vous serez anéantis.”
La guerre d'Israël contre Gaza a fait au moins 64 368 morts dont 387 tués par la famine et 162 776 blessés depuis octobre 2023, soit précisément 702 jours . Des milliers d'autres personnes seraient encore sous les décombres et, donc, non-comptabilisées dans ce bilan.
