MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
La Croix-Rouge met en garde contre l'évacuation de Gaza-ville
La Croix-Rouge a mis en garde ce samedi contre une évacuation massive de la population de Gaza-ville, à l'heure où Israël durcit le siège de l'agglomération en vue d'une invasion majeure.
La Croix-Rouge met en garde contre l'évacuation de Gaza-ville
Un tel projet est "non seulement irréalisable, mais aussi incompréhensible" estime Mirjana Spoljaric. / AFP
30 août 2025

"Il est impossible que l'évacuation massive de la ville de Gaza puisse être menée à bien de manière sûre et digne dans les conditions actuelles", a déclaré la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric.

Un tel projet est "non seulement irréalisable, mais aussi incompréhensible" si Israël entend respecter les principes du droit international humanitaire, a-t-elle estimé.

En RelationTRT Global - L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat", l’ONU avertit contre un “désastre total”

Des milliers d'habitants ont déjà fui la ville, située dans le nord du territoire, où vivent près d'un million de personnes selon les estimations de l'ONU.

Après bientôt 23 mois de guerre israélienne ayant dévasté Gaza, l'évacuation de Gaza-ville "entraînerait un déplacement massif de population qu'aucune zone de la bande de Gaza ne serait en mesure d'absorber", a averti Mme Spoljaric.

Recommandé

Malgré des pressions croissantes, tant à l'étranger qu'en Israël, pour mettre fin à cette guerre génocidaire, le gouvernement de Netanyahu affirme vouloir poursuivre l'offensive et l'ordre a été donné à l'armée de préparer un assaut généralisé sur Gaza-ville.

Pour l'armée israélienne, qui a déclaré officiellement vendredi Gaza-ville "zone de combat", en prélude à son offensive, l'évacuation de l'agglomération est "inévitable".

Un journaliste collaborant avec l'AFP se trouvant à la lisière nord de Gaza-ville et de la ville de Jabalia a indiqué se trouver désormais à la limite de la zone que l'armée a ordonné d'évacuer. Les bombardements se rapprochent et on entend clairement tirs et explosions, a-t-il ajouté.

La Défense civile de Gaza a fait état de frappes israéliennes intenses sur les quartiers de Sabra (centre) et Zeitoun (sud-est) et une "escalade" dans le quartier de Cheikh Radouane (nord).

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us