"Il est impossible que l'évacuation massive de la ville de Gaza puisse être menée à bien de manière sûre et digne dans les conditions actuelles", a déclaré la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric.

Un tel projet est "non seulement irréalisable, mais aussi incompréhensible" si Israël entend respecter les principes du droit international humanitaire, a-t-elle estimé.

Des milliers d'habitants ont déjà fui la ville, située dans le nord du territoire, où vivent près d'un million de personnes selon les estimations de l'ONU.

Après bientôt 23 mois de guerre israélienne ayant dévasté Gaza, l'évacuation de Gaza-ville "entraînerait un déplacement massif de population qu'aucune zone de la bande de Gaza ne serait en mesure d'absorber", a averti Mme Spoljaric.