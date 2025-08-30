"Il est impossible que l'évacuation massive de la ville de Gaza puisse être menée à bien de manière sûre et digne dans les conditions actuelles", a déclaré la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric.
Un tel projet est "non seulement irréalisable, mais aussi incompréhensible" si Israël entend respecter les principes du droit international humanitaire, a-t-elle estimé.
Des milliers d'habitants ont déjà fui la ville, située dans le nord du territoire, où vivent près d'un million de personnes selon les estimations de l'ONU.
Après bientôt 23 mois de guerre israélienne ayant dévasté Gaza, l'évacuation de Gaza-ville "entraînerait un déplacement massif de population qu'aucune zone de la bande de Gaza ne serait en mesure d'absorber", a averti Mme Spoljaric.
Malgré des pressions croissantes, tant à l'étranger qu'en Israël, pour mettre fin à cette guerre génocidaire, le gouvernement de Netanyahu affirme vouloir poursuivre l'offensive et l'ordre a été donné à l'armée de préparer un assaut généralisé sur Gaza-ville.
Pour l'armée israélienne, qui a déclaré officiellement vendredi Gaza-ville "zone de combat", en prélude à son offensive, l'évacuation de l'agglomération est "inévitable".
Un journaliste collaborant avec l'AFP se trouvant à la lisière nord de Gaza-ville et de la ville de Jabalia a indiqué se trouver désormais à la limite de la zone que l'armée a ordonné d'évacuer. Les bombardements se rapprochent et on entend clairement tirs et explosions, a-t-il ajouté.
La Défense civile de Gaza a fait état de frappes israéliennes intenses sur les quartiers de Sabra (centre) et Zeitoun (sud-est) et une "escalade" dans le quartier de Cheikh Radouane (nord).