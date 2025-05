Selon une enquête de Mediapart, il apparaît que Retailleau, en lice pour la présidence des Républicains (LR), est soutenu à la fois par les puissants relais médiatiques de Bolloré et par le mécénat idéologique et financier de Stérin.



Présenté comme “l’homme fort” de la droite sur CNews et Europe 1, il est régulièrement invité par Cyril Hanouna, Sonia Mabrouk ou encore Christine Kelly, et multiplie les couvertures médiatiques dans le JDD et son dérivé numérique, JDNews.

Sur ces plateformes, il décline une rhétorique musclée autour de l’ordre, de l’identité, de l’islam, et d’un État de droit réinterprété.

Ce soutien médiatique se double d’une relation directe et ancienne avec Vincent Bolloré, avec qui il a récemment déjeuné en tête-à-tête à Beauvau selon le média d'investigation. L’entourage du ministre qualifie cette relation d’”intime” et basée sur une “très grande confiance”.

Le milliardaire breton n’est pas le seul à miser sur Retailleau : Pierre-Édouard Stérin, fondateur de Smartbox et mécène de multiples initiatives ultraconservatrices a lui aussi rencontré le ministre en janvier dernier, toujours à Beauvau, pour lui proposer son aide.

Retailleau se définit lui-même comme engagé dans une “bataille des esprits”, citant Gramsci pour justifier une stratégie de conquête culturelle, avant même l’accession aux responsabilités électorales, lit-on dans Mediapart.



Une vision partagée avec ses deux soutiens milliardaires, eux-mêmes animés par un catholicisme traditionaliste et un rejet assumé de ce qu’ils considèrent comme le “déclin moral et culturel” de la société française.

Les convergences ne s’arrêtent pas là : tous trois partagent un réseau de conseillers et de relais intellectuels. Jean-Baptiste Doat, ancien du MPF de Philippe de Villiers et figure de l’aile droite catholique, conseille aujourd’hui Retailleau à l’Intérieur après avoir été le communicant personnel de Stérin.

Ce dernier finance aussi plusieurs structures influentes, dont le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure (CRSI), partenaire d’événements sécuritaires fréquentés par le ministre.

La proximité entre Retailleau et les mouvances identitaires et conservatrices s’est confirmée ces derniers mois.

Il a défendu publiquement le collectif féministe d’extrême droite Némésis et a dénoncé avec véhémence la proposition de loi sur la fin de vie, estimant que ce texte relevait d’un “abandon” plus que d’un progrès sociétal, rappelle le média d'investigation.

Ce glissement de Bruno Retailleau vers une droite de plus en plus idéologisée, au croisement de la tradition religieuse, du sécuritarisme et du conservatisme culturel, illustre un tournant stratégique au sein des Républicains.

Ce virage, encouragé par des acteurs extérieurs puissants et déterminés, pourrait recomposer le paysage politique français à l’approche de la présidentielle de 2027, notamment dans l’éventualité d’un affaiblissement du Rassemblement national (RN) suite à son procès.

Alors que la compétition pour l’hégémonie à droite s’intensifie, la figure de Bruno Retailleau interroge sur les frontières entre l'extrême droite et la droite extrême, ainsi que sur le rôle croissant des puissances économiques et médiatiques dans la construction des leaders politiques contemporains, selon l'enquête de Mediapart.