MOYEN-ORIENT
Israël cible des tours d’habitation, au moins 62 morts en 24 heures
L'armée israélienne continue son offensive sur la ville de Gaza. Au moins 62 Palestiniens ont été tués en 24 heures, alors que de nouveaux ordres d'évacuation ont été émis dans un contexte humanitaire marqué par une famine grandissante.
7 septembre 2025

Israël poursuit ses bombardements intensifs à Gaza. Au moins 13 personnes ont été tuées depuis l’aube, s’ajoutant à au moins 49 autres morts de la veille.

Samedi, l'armée israélienne a détruit une nouvelle tour d'habitation dans la ville de Gaza et appelé ses habitants à évacuer vers le sud du territoire palestinien, en prévision d'un assaut terrestre qui suscite de vives craintes pour la population civile.

Près de deux ans après le début de la guerre. l’armée israélienne a intensifié ces dernières semaines ses opérations militaires dans la ville de Gaza, la plus grande du territoire.

Disant contrôler 40% de cette ville du nord du territoire assiégé, elle affirme vouloir s'en emparer pour venir à bout du Hamas et libérer les otages.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a appelé en matinée les habitants de Gaza-ville à évacuer "sans tarder" vers la "zone humanitaire" d'al-Mawasi, dans le sud de Gaza, et "rejoindre les milliers de personnes qui s'y sont déjà rendues". 

Malgré les diverses condamnations,des avions israéliens ont largué par ailleurs des milliers de tracts au-dessus de quartiers ouest de Gaza-ville, demandant aux habitants de partir, annonçant un bombardement sur un immeuble.

L'armée a ensuite frappé la tour Soussi, au lendemain du bombardement d'un bâtiment similaire.

Elle avait prévenu vendredi qu'elle ciblerait ce qu’elle qualifie d’"infrastructures terroristes" dans la ville, en particulier les tours d'habitation. Elle accuse le Hamas, qui parle de "mensonges", d'utiliser ces bâtiments.

Condamnation 

En réaction, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné la destruction par Israël de tours d'habitation à Gaza, affirmant que ces attaques visent à expulser les habitants de chez eux ou à les piéger dans des conditions mortelles.

Cette déclaration fait suite à la destruction par l'aviation israélienne de la tour Al-Sousi, haute de 15 étages et abritant plus de 60 appartements, dans l'ouest de la ville de Gaza, un jour seulement après la chute de la tour Mushtaha dans le même secteur. Ces deux frappes ont été accompagnées d'ordres d'évacuation de courte durée, laissant les familles se démener pour fuir.

Le ministère a déclaré que l'escalade des attaques israéliennes reflète un plan systématique visant à vider la ville de près d'un million de personnes, déjà déplacées à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Il a averti que les Palestiniens sont confrontés à un choix difficile : “l'exil forcé ou une mort certaine par les bombardements et la famine”.

Selon le ministère, la stratégie d'Israël consiste à confiner plus de 2 millions de Palestiniens sur une bande de terre représentant à peine 12 % de l'enclave, créant ainsi des conditions invivables en prélude à une expulsion massive. Elle a exhorté les acteurs régionaux et internationaux à respecter le consensus palestinien et arabe sur les arrangements d’après-guerre pour Gaza afin de garantir la protection des civils et d’empêcher de nouveaux déplacements.

Selon l'ONU, la quasi-totalité des plus de deux millions de Palestiniens à Gaza ont été chassés de leurs foyers au moins une fois par la guerre qui fait rage depuis plus de 700 jours. 

L'ONU, qui estime à environ un million de personnes la population de la ville de Gaza et ses environs, a mis en garde contre un "désastre" et Amnesty International avertit contre des conséquences "irréversibles" pour les Palestiniens.

En Israël, des familles des otages craignent par ailleurs qu'une opération majeure sur Gaza-ville ne mette en danger la vie de leurs proches.

Comme tous les samedis soirs, des milliers d'Israéliens brandissant des photos des otages ont manifesté à Tel Aviv et Jérusalem. "La guerre doit s'arrêter pour libérer les otages et sauver nos soldats", pouvait-on lire sur une pancarte.

Selon l'armée israélienne, 47 captifs restent retenus à Gaza dont 27 présumés morts, sur un total de 251 personnes enlevées le 7 Octobre.

Le président américain Donald Trump, allié d'Israël, a fait état, vendredi, d'une "négociation approfondie" avec le Hamas sur les otages. Le nouveau chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, Brad Cooper, a effectué, samedi, une visite en Israël. Le Hamas, pour sa part , a réitéré son engagement et sa disposition à mettre en œuvre la proposition de  cessez-le-feu.

- "Pas de place, pas d'eau" -

Depuis le début de la guerre israélienne à Gaza, désormais en proie à la famine sur 20% du territoire selon l'ONU, l'armée a souvent bombardé des zones déclarées "humanitaires", affirmant y viser des combattants du Hamas. 

64 368 Palestiniens ont déjà été tués par Israël depuis le début de sa guerre à Gaza il y a 701  jours, dont 382 à cause de la famine.

SOURCE:AP
Divers
