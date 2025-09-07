Israël poursuit ses bombardements intensifs à Gaza. Au moins 13 personnes ont été tuées depuis l’aube, s’ajoutant à au moins 49 autres morts de la veille.

Samedi, l'armée israélienne a détruit une nouvelle tour d'habitation dans la ville de Gaza et appelé ses habitants à évacuer vers le sud du territoire palestinien, en prévision d'un assaut terrestre qui suscite de vives craintes pour la population civile.

Près de deux ans après le début de la guerre. l’armée israélienne a intensifié ces dernières semaines ses opérations militaires dans la ville de Gaza, la plus grande du territoire.

Disant contrôler 40% de cette ville du nord du territoire assiégé, elle affirme vouloir s'en emparer pour venir à bout du Hamas et libérer les otages.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a appelé en matinée les habitants de Gaza-ville à évacuer "sans tarder" vers la "zone humanitaire" d'al-Mawasi, dans le sud de Gaza, et "rejoindre les milliers de personnes qui s'y sont déjà rendues".

Malgré les diverses condamnations,des avions israéliens ont largué par ailleurs des milliers de tracts au-dessus de quartiers ouest de Gaza-ville, demandant aux habitants de partir, annonçant un bombardement sur un immeuble.

L'armée a ensuite frappé la tour Soussi, au lendemain du bombardement d'un bâtiment similaire.

Elle avait prévenu vendredi qu'elle ciblerait ce qu’elle qualifie d’"infrastructures terroristes" dans la ville, en particulier les tours d'habitation. Elle accuse le Hamas, qui parle de "mensonges", d'utiliser ces bâtiments.

Condamnation

En réaction, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné la destruction par Israël de tours d'habitation à Gaza, affirmant que ces attaques visent à expulser les habitants de chez eux ou à les piéger dans des conditions mortelles.

Cette déclaration fait suite à la destruction par l'aviation israélienne de la tour Al-Sousi, haute de 15 étages et abritant plus de 60 appartements, dans l'ouest de la ville de Gaza, un jour seulement après la chute de la tour Mushtaha dans le même secteur. Ces deux frappes ont été accompagnées d'ordres d'évacuation de courte durée, laissant les familles se démener pour fuir.

Le ministère a déclaré que l'escalade des attaques israéliennes reflète un plan systématique visant à vider la ville de près d'un million de personnes, déjà déplacées à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Il a averti que les Palestiniens sont confrontés à un choix difficile : “l'exil forcé ou une mort certaine par les bombardements et la famine”.