La session d'automne des Chambres fédérales à Berne ne change rien à l’affaire. La Suisse ne souhaite pas se positionner sur le génocide à Gaza. A l'instar du Conseil des Etats, le National ne veut pas de sanctions contre Israël. Il enjoint toutefois au Conseil fédéral d'user de toute son influence pour garantir le respect du droit international humanitaire à Gaza.

Au terme d'un débat spécial sur Gaza, le National a partiellement adopté, ce jeudi, une motion socialiste. Il a rejeté la reprise des sanctions de l'UE contre les colons israéliens violents ou la suspension de l'accord de libre-échange avec Israël. Il a également balayé un texte exigeant une suspension de la coopération militaire avec Israël.

Plusieurs députés suisses ont pourtant rappelé la situation catastrophique à Gaza. Plus de 64.000 personnes sont mortes dont un tiers d'enfants. Cela représente une classe d'écoliers par jour, a avancé le socialiste zurichois, Fabian Molina (PS/ZH). Et d'ajouter qu'il ne suffit pas que le Conseil fédéral exprime son inquiétude, il faut que la Suisse augmente la pression sur Israël. “La Suisse est le seul pays européen à n’avoir pris de mesure concrète pour changer les actes d’Israël, “a-t-il déclaré lors de ce débat sur Gaza.

Le conseil des Etats refuse aussi de sanctionner Israël



Nicolas Walder, des Verts génévois a regretté que la Suisse poursuive sa collaboration avec la société israélienne Elbit, dont les armes sont utilisées dans les opérations à Gaza. “Cette coopération est un choix politique qui nous rend complices”, a t-il abondé.

Interpellé par plusieurs députés, le ministre suisse de l’Economie, Guy Parmelin, a répété que le Conseil fédéral a condamné à plusieurs reprises les violations du droit international humanitaire et poursuivra son engagement pour un cessez-le-feu.