Israël essuie de nombreuses condamnations internationales après l’annonce, jeudi, par le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, figure de l’extrême droite, de son intention d’approuver la construction de plus de 3 000 logements pour colons dans la zone E1, en Cisjordanie occupée.

Ce projet, situé entre Jérusalem-Est et la colonie illégale de Maale Adumim, couperait en deux un territoire destiné à un futur État palestinien. Smotrich a affirmé que le but était d’”enterrer définitivement l’idée d’un État palestinien”.

L'Autorité palestinienne basée à Ramallah en Cisjordanie a "condamné fermement" ce projet et "appelé à une intervention internationale et des sanctions pour arrêter sa mise en œuvre". "La construction dans la zone E1 est une continuation des plans d'occupation visant à anéantir toute possibilité d'établir l'Etat palestinien", a-t-elle affirmé.

L'ONU et l'Union européenne ont appelé Israël à ne pas réaliser le projet de construction qui couperait la Cisjordanie en deux et empêcherait définitivement la création d'un éventuel Etat palestinien disposant d'une continuité territoriale.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a estimé que cette décision “mettrait fin aux perspectives d’une solution à deux États”, tandis que la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a dénoncé une “violation du droit international”.

“Plan fatal”

A Berlin, soutien historique d'Israël, le ministère des Affaires étrangères a dit s'opposer "fermement" à la poursuite par Israël de son projet. "La construction de colonies viole" les résolutions "du Conseil de sécurité des Nations unies" et "complique une solution négociée à deux Etats", souligne la diplomatie allemande.

La diplomatie d'Arabie saoudite, à l'initiative avec la France d'une conférence internationale à l'ONU sur la solution à deux Etats, a pour sa part "condamné" le projet "dans les termes les plus forts", dans un communiqué sur X.

L'ONG israélienne anti-colonisation, La Paix maintenant, a dénoncé un "plan fatal pour toute chance d'une solution à deux Etats".

Israël détruit une école financée par la France

Le ministère français des Affaires étrangères a par ailleurs annoncé, ce vendredi, que les autorités israéliennes avaient démoli une école en construction dans le nord de la Cisjordanie occupée.