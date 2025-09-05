Selon franceinfo, la vice-ministre des Affaires étrangères israélienne Sharren Haskel a déclaré que la fermeture du consulat général de France à Jérusalem est “sur la table du Premier ministre”.

Cette mesure est une réponse directe à l’annonce d’Emmanuel Macron de reconnaître officiellement l’État de Palestine.



“On l’avait fait avec la Norvège, avec l’Irlande et on peut penser le faire avec des autres”, a indiqué Haskel au correspondant de Radio France à Jérusalem, en référence aux précédentes décisions de représailles diplomatiques prises contre ces pays.

Elle accuse le président français d’avoir “essayé de pousser tous les États autour à faire cette action”.



Emmanuel Macron doit coprésider, le 22 septembre prochain à New York, une conférence au siège de l’ONU consacrée à la “solution à deux États”, aux côtés du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

À cette occasion, Paris devrait officialiser la reconnaissance de l’État palestinien, avec plusieurs pays comme l’Australie, la Belgique ou le Canada.

Sharren Haskel accuse également le chef de l’État français de “détruire des années de diplomatie entre Israël et la France”.