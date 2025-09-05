Selon franceinfo, la vice-ministre des Affaires étrangères israélienne Sharren Haskel a déclaré que la fermeture du consulat général de France à Jérusalem est “sur la table du Premier ministre”.
Cette mesure est une réponse directe à l’annonce d’Emmanuel Macron de reconnaître officiellement l’État de Palestine.
“On l’avait fait avec la Norvège, avec l’Irlande et on peut penser le faire avec des autres”, a indiqué Haskel au correspondant de Radio France à Jérusalem, en référence aux précédentes décisions de représailles diplomatiques prises contre ces pays.
Elle accuse le président français d’avoir “essayé de pousser tous les États autour à faire cette action”.
Emmanuel Macron doit coprésider, le 22 septembre prochain à New York, une conférence au siège de l’ONU consacrée à la “solution à deux États”, aux côtés du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.
À cette occasion, Paris devrait officialiser la reconnaissance de l’État palestinien, avec plusieurs pays comme l’Australie, la Belgique ou le Canada.
Sharren Haskel accuse également le chef de l’État français de “détruire des années de diplomatie entre Israël et la France”.
Franceinfo rapporte que selon des hauts fonctionnaires israéliens, à défaut de la fermeture du consulat, d’autres mesures de rétorsion seraient à l’étude.
Israël pourrait notamment envisager la saisie de propriétés françaises situées sur son territoire et dans les zones annexées, parmi lesquelles quatre sites religieux et patrimoniaux. Le Tombeau des Rois et un site archéologique de Jérusalem-Est placé sous propriété nationale française, figurent parmi les lieux mentionnés.
Les relations diplomatiques entre la France et Israël ne cessent de se détériorer après que M.Macron a annoncé, fin juillet, que la France allait reconnaître l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre.
Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux parmi lesquels le Canada, ainsi que l'Australie, ont appelé d'autres pays du monde à faire de même, ce qui a attisé la fureur d’Israël.