FRANCE
2 min de lecture
Reconnaissance de l’État palestinien: Israël envisage de fermer le consulat français à Jérusalem
En réponse à la reconnaissance prochaine de l’État palestinien, Israël affirme que la fermeture du consulat français à Jérusalem est sur la table du Premier ministre et que d’autres mesures contre des propriétés françaises pourraient être envisagées.
Reconnaissance de l’État palestinien: Israël envisage de fermer le consulat français à Jérusalem
La vice-ministre des Affaires étrangères israélienne accuse Macron de “détruire des années de diplomatie entre Israël et la France”. / TRT Global
5 septembre 2025

Selon franceinfo, la vice-ministre des Affaires étrangères israélienne Sharren Haskel a déclaré que la fermeture du consulat général de France à Jérusalem est “sur la table du Premier ministre”.

Cette mesure est une réponse directe à l’annonce d’Emmanuel Macron de reconnaître officiellement l’État de Palestine.

“On l’avait fait avec la Norvège, avec l’Irlande et on peut penser le faire avec des autres”, a indiqué Haskel au correspondant de Radio France à Jérusalem, en référence aux précédentes décisions de représailles diplomatiques prises contre ces pays.

En RelationTRT Global - Israël refuse toute visite de Macron à cause du projet français de reconnaissance de la Palestine

Elle accuse le président français d’avoir “essayé de pousser tous les États autour à faire cette action”.

Emmanuel Macron doit coprésider, le 22 septembre prochain à New York, une conférence au siège de l’ONU consacrée à la “solution à deux États”, aux côtés du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. 

À cette occasion, Paris devrait officialiser la reconnaissance de l’État palestinien, avec plusieurs pays comme l’Australie, la Belgique ou le Canada.

Sharren Haskel accuse également le chef de l’État français de “détruire des années de diplomatie entre Israël et la France”.

Recommandé

Franceinfo rapporte que selon des hauts fonctionnaires israéliens, à défaut de la fermeture du consulat, d’autres mesures de rétorsion seraient à l’étude. 

Israël pourrait notamment envisager la saisie de propriétés françaises situées sur son territoire et dans les zones annexées, parmi lesquelles quatre sites religieux et patrimoniaux. Le Tombeau des Rois et un site archéologique de Jérusalem-Est placé sous propriété nationale française, figurent parmi les lieux mentionnés.

​​Les relations diplomatiques entre la France et Israël ne cessent de se détériorer après que M.Macron a annoncé, fin juillet, que la France allait reconnaître l'Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. 

Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux parmi lesquels le Canada, ainsi que l'Australie, ont appelé d'autres pays du monde à faire de même, ce qui a attisé la fureur d’Israël.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us