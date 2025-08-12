POLITIQUE
2 min de lecture
Droits de douane: Trump prolonge de 90 jours la trêve commerciale avec Pékin
Pékin maintiendrait également sa trêve, en suspendant pour 90 jours supplémentaires sa précédente hausse de droits de douane, tout en conservant une surtaxe de 10 %.
Droits de douane: Trump prolonge de 90 jours la trêve commerciale avec Pékin
Le président américain Donald Trump avec son homologue chinois Xi Jinping / AP
il y a 16 heures

À quelques heures de l’échéance, Donald Trump a annoncé la prolongation de 90 jours de la trêve tarifaire conclue avec la Chine, afin d’éviter une nouvelle escalade dans le conflit commercial opposant les deux puissances. 

Le président américain a signé un décret officialisant cette décision, précisant sur son compte Truth Social que “tous les autres éléments de l’accord restent identiques”. Selon lui, Pékin “continue de prendre des mesures importantes” pour répondre aux préoccupations de Washington en matière de sécurité économique et nationale, justifiant ainsi la prolongation jusqu’au 10 novembre 2025.

En RelationTRT Global - Washington et Pékin s'accordent pour baisser les droits de douane

Dans la foulée, l’agence chinoise Xinhua annonçait que Pékin maintiendrait également sa trêve, en suspendant pour 90 jours supplémentaires sa précédente hausse de droits de douane, tout en conservant une surtaxe de 10 %.

Cette détente intervient après plusieurs cycles de négociations à Londres puis Stockholm, faisant suite à un accord conclu en mai à Genève. Celui-ci avait fixé la surtaxe américaine sur les produits chinois à 30 %, contre 10 % pour les produits américains.

 Donald Trump s’est dit confiant dans l’avancée des discussions, assurant entretenir “une très bonne relation” avec Xi Jinping. Pékin, de son côté, a exprimé l’espoir d’une issue “positive”, fondée sur “l’égalité, le respect et le bénéfice mutuel”.

Recommandé

 Le président américain a, par ailleurs, profité de l’occasion pour appeler la Chine à quadrupler ses achats de soja américain, soulignant que cela contribuerait à réduire le déficit commercial. “Nos agriculteurs produisent les meilleures graines de soja”, a-t-il déclaré, remerciant au passage le président Xi.

 Enfin, M. Trump a confirmé que l’or resterait exempté des nouveaux droits de douane, dissipant les inquiétudes des marchés après des rumeurs sur une possible taxation des lingots.

En RelationTRT Global - Les droits de douane de Trump entrent en vigueur, signant un nouvel ordre commercial

 

 

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us