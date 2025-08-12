À quelques heures de l’échéance, Donald Trump a annoncé la prolongation de 90 jours de la trêve tarifaire conclue avec la Chine, afin d’éviter une nouvelle escalade dans le conflit commercial opposant les deux puissances.

Le président américain a signé un décret officialisant cette décision, précisant sur son compte Truth Social que “tous les autres éléments de l’accord restent identiques”. Selon lui, Pékin “continue de prendre des mesures importantes” pour répondre aux préoccupations de Washington en matière de sécurité économique et nationale, justifiant ainsi la prolongation jusqu’au 10 novembre 2025.

Dans la foulée, l’agence chinoise Xinhua annonçait que Pékin maintiendrait également sa trêve, en suspendant pour 90 jours supplémentaires sa précédente hausse de droits de douane, tout en conservant une surtaxe de 10 %.

Cette détente intervient après plusieurs cycles de négociations à Londres puis Stockholm, faisant suite à un accord conclu en mai à Genève. Celui-ci avait fixé la surtaxe américaine sur les produits chinois à 30 %, contre 10 % pour les produits américains.

Donald Trump s’est dit confiant dans l’avancée des discussions, assurant entretenir “une très bonne relation” avec Xi Jinping. Pékin, de son côté, a exprimé l’espoir d’une issue “positive”, fondée sur “l’égalité, le respect et le bénéfice mutuel”.