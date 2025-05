Le croissant rouge palestinien a dénoncé les conclusions d’une enquête de l’armée israélienne qui a attribué la mort de 15 secouristes palestiniens le 23 mars dernier à Khan Younès à une faute professionnelle.

“Dans la mesure où le rapport est truffé de mensonges, il est nul et non avenu, car il justifie les meurtres et attribue la responsabilité de l’incident à une erreur personnelle du commandement sur le terrain, alors que la vérité est toute autre”, a indiqué Nebal Farsakh, la porte-parole du Croissant-Rouge à Ramallah, en Cisjordanie.

Le drame s’est produit lorsqu'une patrouille de la brigade Golani de l’armée israélienne, engagée dans l’offensive militaire à Gaza, s’est attaquée à une ambulance. Les soldats israéliens ont d'abord prétexté avoir pris l’ambulance pour “un véhicule du Hamas”.

Environ une heure plus tard, la même unité a ouvert le feu sur des véhicules arrivant "à grande vitesse" sur les lieux.

Les images retrouvées sur le téléphone d’un secouriste palestinien blessé, montrent que les soldats israéliens ont ciblé des véhicules de la défense civile palestinienne en connaissance de cause.

L’armée israélienne cible régulièrement les secouristes et le personnel de santé à Gaza. Des organisations comme Amnesty International ont régulièrement levé le ton pour condamner ce genre d’attaques qu’elles considèrent comme des “ crimes de guerre”.

