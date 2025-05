Le bureau des médias de Gaza a déclaré samedi que l'armée israélienne avait procédé à une exécution “brutale et sans précédent” d'équipes médicales et de la défense civile dans le quartier de Tel al-Sultan à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 23 mars.

Cette déclaration fait suite à la diffusion d'une vidéo virale samedi, retrouvée sur le téléphone d'un secouriste palestinien dont le corps a été découvert dans une fosse commune aux côtés de 14 collègues après avoir été exécutés par l'armée israélienne alors qu'ils accomplissaient leurs missions humanitaires.

Le bureau des médias a condamné l'incident, le qualifiant de “crime supplémentaire qui s'ajoute au bilan noir de l'occupation”.

Il a souligné que les images “réfutent totalement le récit mensonger et trompeur de l'occupation israélienne” selon lequel les véhicules se seraient approchés “ de manière suspecte” sans signaux clairs, affirmant que ces images “ révélaient les mensonges de l'armée israélienne”.

Violation du droit humanitaire

Ce crime constitue une “violation flagrante de toutes les conventions internationales” et a tenu la communauté internationale responsable de son silence, a-t-il ajouté.

Le bureau a appelé à une “enquête internationale indépendante” sur l'exécution des équipes médicales et de la défense civile, ainsi qu'à des missions d'enquête sur les sites ciblés et les fosses communes où Israël “a dissimulé les horreurs de son génocide en cours”.

Il a appelé à la protection immédiate des équipes humanitaires opérant à Gaza.

Le 31 mars, l'armée israélienne a affirmé que l'attaque contre les ambulances n'était pas aléatoire, affirmant que neuf membres du Hamas et du Jihad islamique avaient été tués.

Cependant, le 30 mars, le Croissant-Rouge palestinien a annoncé la découverte de 15 corps suite à l'attaque israélienne.

Selon Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile de Gaza, plusieurs membres de l'équipe de la Défense civile ont été retrouvés pieds et poings liés et portant des blessures par balle visibles à la tête et au torse, suggérant qu'ils ont été exécutés à bout portant après avoir été identifiés pour leur travail humanitaire. L'un des membres de la Défense civile a été décapité, et les corps restants ont été retrouvés en morceaux.

Plus de 50 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza lors de l'offensive militaire israélienne depuis octobre 2023.

