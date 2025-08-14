Au moins 40 personnes sont mortes dans la région soudanaise du Darfour, lors de la pire épidémie de choléra que le pays ait connue depuis des années, a annoncé, ce jeudi, Médecins Sans Frontières (MSF).

L'organisation caritative médicale a affirmé que la vaste région occidentale, théâtre de combats majeurs depuis plus de deux ans entre l'armée régulière et les Forces paramilitaires de soutien rapide, avait été la plus durement touchée par l'épidémie qui dure depuis un an.

"En plus d'une guerre totale, la population soudanaise est actuellement confrontée à la pire épidémie de choléra que le pays ait connue depuis des années", a indiqué MSF dans un communiqué.



Rien que dans la région du Darfour, les équipes MSF ont soigné plus de 2 300 patients et enregistré 40 décès la semaine dernière.

L'ONG a indiqué que 2 470 décès liés au choléra avaient été signalés au cours de l'année précédant le 11 août, sur 99 700 cas suspects.

Le choléra est une infection intestinale aiguë qui se propage par les aliments et l'eau contaminés par des bactéries, souvent issues des matières fécales.

Il provoque de graves diarrhées, des vomissements et des crampes musculaires.

Le choléra peut être mortel en quelques heures s'il n'est pas traité, mais il peut être traité par une simple réhydratation orale et des antibiotiques pour les cas plus graves.

Depuis 2021, on observe une augmentation mondiale des cas de choléra, qui se sont également propagés géographiquement.



MSF a indiqué que les déplacements massifs de civils provoqués par la guerre au Soudan ont aggravé l'épidémie en privant la population d'accès à l'eau potable pour les mesures d'hygiène essentielles, comme la vaisselle et la nourriture.

"La situation est particulièrement grave à Tawila, dans l'État du Darfour-Nord, où 380 000 personnes ont fui les combats en cours autour de la ville d'El-Fasher, selon les Nations Unies", a déploré MSF.



"À Tawila, les habitants survivent avec seulement trois litres d'eau par jour en moyenne, soit moins de la moitié du seuil d'urgence de 7,5 litres par personne et par jour pour boire, cuisiner et se laver".

