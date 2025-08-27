Վերջին շաբաթներին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չորս անգամ փորձել է հեռախոսով կապ հաստատել Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ, սակայն Մոդին հրաժարվել է պատասխանել, պնդում է գերմանական «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) թերթը։
«FAZ»-ը այս վարքագիծը մեկնաբանում է որպես Մոդիի «զայրույթի» ինտենսիվության և նրա «զգուշավորության» ցուցիչ՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ի կողմից Հնդկաստանի վրա ռուսական նավթի ներմուծումը դադարեցնելու ճնշման։
Այս ենթադրյալ զանգերի ֆոնը ներառում է առևտրային լարվածության լուրջ սրացում։ Թրամփի վարչակազմը 50 տոկոս սակագին է սահմանել հնդկական ապրանքների վրա՝ որպես ռուսական նավթի ներմուծման պատժիչ միջոց, որը ամենաբարձր մակարդակն է, որը կիրառվում է Բրազիլիայից բացի որևէ այլ երկրի նկատմամբ։
Միաժամանակ, Նյու Դելին ավելացրել է զեղչված ռուսական նավթի գնումները՝ առաջացնելով Վաշինգտոնի դժգոհությունը։
Հաշվարկված դիվանագիտական քայլ
«FAZ»-ը ենթադրում է, որ Մոդիի որոշումը՝ խուսափել այս կրկնվող զանգերից, հեռու էր իմպուլսիվ լինելուց, դա միտումնավոր ռազմավարություն էր՝ խուսափելու Թրամփի բնորոշ բանակցային ոճին ներքաշվելուց, որը նախկինում ներառում էր գործարքների մասին հրապարակային հայտարարություններ անելը՝ նախքան պաշտոնական համաձայնագրերի կնքումը։
Վիետնամի հետ ենթադրյալ առևտրային համաձայնագրի մասին Թրամփի նախորդ հայտարարությունը, որը միայն համաձայնագիր չուներ, ծառայեց որպես նախազգուշացնող օրինակ։
Համաձայնության չհասնելով՝ Թրամփը սոցիալական ցանցերում հայտարարել էր, որ առևտրային համաձայնագիր է կնքվել։
«Մոդին չի ցանկանում նույն թակարդը ընկնել», - ասաց «FAZ» լրատվական գործակալությունը։
Քաղաքական վերլուծաբան Մարկ Ֆրեյզերը, որը Նյու Յորքի Նյու Սքուլի Հնդկաստան-Չինաստան ինստիտուտի համաղեկավարն է, ենթադրել է, որ Ամերիկայի Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան ռազմավարությունը՝ ակնկալելով, որ Հնդկաստանը կօգնի Չինաստանի զսպմանը, տատանվում է։
«Հնդկաստանը երբեք չի մտադրվել պարտավորվել Չինաստանի դեմ ԱՄՆ-ի կողքին կանգնել», - ասաց Ֆրեյզերը։
Այլ սադրանքները էլ ավելի են սրել հարաբերությունները։ Դելիի մոտ Թրամփ ընտանիքի շքեղ աշտարակի նախագիծը քննադատության է արժանացել, ինչպես նաև Թրամփի հրապարակային ելույթները, որոնցում նա իր վրա էր վերագրել Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև հրադադարի համար պատասխանատվությունը, քայլեր, որոնք Հնդկաստանը կտրականապես մերժել է։
Պակիստանի բանակի գլխավորին Օվալաձև աշխատասենյակում հյուրընկալելը։
Վերջին հայտնի շփումը
Երկու առաջնորդների միջև վերջին հաստատված շփումը տեղի է ունեցել հունիսի 17-ին, երբ Մոդին հեռախոսազրույց է ունեցել Թրամփի հետ ԱՄՆ նախագահի խնդրանքով։
Սա նրանց առաջին զրույցն էր Պահալգամի ահաբեկչական հարձակումներից և Հնդկաստանի կողմից հաջորդած «Սինդուր» գործողությունից հետո։
Զանգի ընթացքում Մոդին պարզաբանել է, որ Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև հրադադարի համաձայնագրում ԱՄՆ միջնորդություն չի եղել, և որ Պակիստանի նախաձեռնությամբ քննարկումներ են տեղի ունեցել երկու երկրների միջև։
Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը վերահաստատել է, որ Հնդկաստանը երբեք չի ընդունի երրորդ կողմի միջնորդությունը նման հարցերում։
Հնդկաստանի ռազմավարական տեղաշարժը
«FAZ» լրատվական գործակալությունը նաև ընդգծեց, որ այս զարգացումները արտացոլում են Հնդկաստանի արտաքին քաղաքականության ավելի լայն վերահաշվարկը, որտեղ Նյու Դելին, կարծես, դիվերսիֆիկացնում է իր ռազմավարական գործընկերությունները՝ աննկատ ամրապնդելով կապերը այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Չինաստանը և Ռուսաստանը, այլ ոչ թե միայն հույսը դնում ԱՄՆ շրջանակի վրա։
Այս տեղաշարժը համընկնում է Հնդկաստանի առաջիկա մասնակցության հետ Տյանցզինում կայանալիք Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) գագաթնաժողովին։