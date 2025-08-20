Թուրքիայում գործող ոչ կառավարական կազմակերպությունները (ՀԿ) 683 օր աշխատում են Գազայի պարենային ճգնաժամը մեղմելու ուղղությամբ, որը սկսվել է Իսրայելի կողմից 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր իրականացված հարձակումների հետևանքով։
Նրանք պարբերաբար ուղարկել են սնունդ, հագուստ, դեղորայք, բժշկական սարքավորումներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ՝ ջանքերը կենտրոնացնելով վատթարացող պարենային պակասի հաղթահարման վրա։
Թուրքական Կարմիր մահիկ
Թուրքական Կարմիր մահիկը գլխավորել է «Բարության նավ» հինգ առաքելություն՝ ուղարկելով 10 նավ՝ 869 բեռնատարով (15,089 տոննա) օգնություն, հիմնականում սնունդ, հիգիենայի և բժշկական պարագաներ։
Հունվարին այն Թուրքիայի աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչության (AFAD) և UNRWA-ի միջոցով առաքել է 52,164 պահածոյացված միս՝ Իդ ալ-Ադհայի նվիրատվություններից, մինչդեռ Թուրքիայի 15-րդ օգնության նավից ևս 261 տոննա պահածոյացված միս է սպասվում մուտքի մոտ։
Գազայում գտնվող նրա ապուրի խոհանոցները օրական մատուցում են մինչև 21,000 կերակուր, որից մինչ օրս բաշխվել է 6.83 միլիոն կերակուր։
Այն նաև առաքել է 400 տոննա տեղական մատակարարումներից ստացված պաշարներ, իսկ 2024 թվականի նոյեմբերից ի վեր բաշխել է 1.66 միլիոն լիտր խմելու ջուր, մատակարարումները կվերսկսվեն, երբ պայմանները թույլ տան։
2024 թվականի նոյեմբերի 29-ից սկսած՝ այն սկսել է խմելու ջուր բաշխել Գազայում տանկերների միջոցով՝ յուրաքանչյուր ընտանիքի համար ապահովելով 20 լիտր և օրական ընդհանուր առմամբ 20 տոննա ջուր։
Հորդանանի միջոցով ձեռք բերված 5000 սննդի ծանրոցներից 2500-ը բաշխվել է փետրվարին, մնացածը սպասվում է։ Սահմանափակումներին չնայած՝ Եգիպտոսի Կարմիր մահիկի պահեստում բեռնաթափված 405 օգնության բեռնատարներից 165-ը օգոստոսի 3-ին մտել էին Գազա, իսկ մնացածի տեսակավորումը շարունակվում է։
Դենիզ Ֆեների
Դենիզ Ֆեների ասոցիացիան ամեն օր տաք սնունդ է տրամադրում 15000 մարդու՝ հյուսիսային, հարավային և կենտրոնական Գազայում ստեղծված 10 ապուրի խոհանոցների միջոցով։ Այս սնունդը բաշխվում է ճամբարներին և կարիքավոր ընտանիքներին՝ կամավորների և տեղական անձնակազմի միջոցով։
Գազայի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը՝ ենթակառուցվածքների ոչնչացումից հետո ջրի հասանելիությունը լուծելով՝ ասոցիացիան նաև օրական մատակարարում է 15 տոննա մաքուր խմելու ջուր և շահագործում է երկու գործող ջրհոր։
Բացի այդ, այն սննդի օգնություն է տրամադրում Գազայի «Ալ Վաֆա» հիվանդանոցին, որը բաղկացած է օրական երեք անգամյա սնունդից՝ հիվանդների և նրանց խնամողների համար։
IHH
Հարձակումների սկզբից ի վեր IHH մարդասիրական օգնության հիմնադրամը տարածաշրջանում բաշխել է 35.19 միլիոն տաք սնունդ։ Հիմնադրամը նաև բաժանել է 127.63 միլիոն հաց և 1.2 միլիոն տարբեր սննդամթերք, այդ թվում՝ պահածոյացված մթերքներ, մակարոնեղեն, պատրաստի սննդի փաթեթներ և մրգահյութ։
Հիմնադրամը Գազայի բնակչությանը բաժանել է 206,521 սննդի փաթեթ, 129,789 ալյուրի պարկ և 17,848 բանջարեղենի փաթեթ։ Այն նաև տրամադրել է 2,567 ջրամբար խմելու ջուր և մսի փաթեթներ։
Ջանսույու ասոցիացիա
Հարձակումների սկզբից ի վեր Ջանսույու ասոցիացիան ուղարկել է 102 բեռնատար օգնություն, որոնք տեղափոխում էին սննդի փաթեթներ, ալյուր, բրինձ, ձեթ, լոբազգիներ, մակարոնեղեն և այլ անհրաժեշտ ապրանքներ։
Այն առաքել է 3000 սննդի փաթեթ, 285000 հացի փաթեթ, 750 բանջարեղենի փաթեթ, 500 խոհանոցային գազի բալոն, 349300 տաք կերակուր և 1806 խմելու ջուր։
Իր գործընկեր կազմակերպության միջոցով ասոցիացիան հյուսիսային Գազայի 500 մարդու համար ապահովել է մաքուր ջրով և տաք կերակուրով լի հինգ բեռնատար և շարունակում է սնունդ մատուցել հարավում։
Մինչ օրս այն Գազայի դրսից առաքել է 1273 տոննա սնունդ, իսկ սահմանին սպասում է արտակարգ օգնության 20 բեռնատար։
IDDEF
Ստամբուլում գտնվող Մարդասիրական Միությունների Ֆեդերացիան (IDDEF) 4 միլիոն տաք կերակուր, 200,000 սննդամթերք, մրգեր, բանջարեղեն և հիգիենիկ պարագաներ, 350,000 հացի փաթեթ և 320 տոննա ալյուր է առաքել։
Եգիպտոսի և Հորդանանի իր պահեստներից այն տարածաշրջան է ուղարկել 204 բեռնատար օգնություն և ութ բեռնատար օգնություն է տրամադրել AFAD-ի կողմից կազմակերպված երեք օգնության նավերին։
Այն նաև Գազա է ուղարկել 300,000 բաժին պահածոյացված միս, իսկ Հորդանանում պատրաստ է պահվել ևս 264,600 800 գրամանոց տարաներ։
IDDEF-ը ներկայումս Գազայում ամեն օր բաժանում է 3,000 տաք կերակուր և 50,000 հաց, ինչպես նաև օրական 25,000 լիտր մաքուր ջուր՝ տարածաշրջանում գործող ջրամաքրման կայաններից մատակարարվող երկու տանկերի միջոցով։
Բժիշկներ ամբողջ աշխարհում
Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր «Բժիշկներ ամբողջ աշխարհում» կազմակերպությունը Գազայում առողջապահական, սննդի և հիգիենայի աջակցություն է ցուցաբերել ավելի քան 43,000 ընտանիքի և ավելի քան 900,000 մարդու։
«Ալ Շիֆա», «Ալ Աքսա» և «Ալ Ահլի» հիվանդանոցներում բուժում տրամադրող թիմերը նաև պատվաստումներ և կաթնախառնուրդ են տրամադրում երեխաներին և հղի կանանց հյուսիսում գտնվող ճամբարում ստեղծված առողջապահական կենտրոնում՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ համագործակցությամբ։
Միավորումը նաև աշխատավարձի աջակցություն է ցուցաբերել ավելի քան 280 առողջապահական աշխատողների և բժշկական պարագաներ, սնունդ, հիգիենայի պարագաներ և պահածոյացված միս է մատակարարել 155,000 մարդու Եգիպտոսի և Հորդանանի միջոցով։
«Սադակաթաշի» ասոցիացիա
«Սադակաթաշի» ասոցիացիան Գազայում մոտ 2 միլիոն մարդու առողջապահական, սննդի, կացարանի և արտակարգ օգնություն է ցուցաբերել։
Այն հիվանդանոցներին մատակարարել է վեց շտապօգնության մեքենա և տասնյակ հազարավոր տուփ դեղորայք, միաժամանակ ապաստան տրամադրելով 1000 ընտանիքի երկու վրանային քաղաքներում և 400 ուսանողի երկու վրանային դպրոցներում։
Գազայի տարածքում այն սննդի փաթեթներ է բաժանել 22,000 ընտանիքի, ալյուր՝ 4,000 ընտանիքի, հաց՝ 110,000 ընտանիքի, 475 ջրցան և երկու բեռնատար խմելու ջուր։
Այն նաև տաք սնունդ է տրամադրել 1.2 միլիոն մարդու, յոթ տոննա վառելիքով աջակցել է հիվանդանոցներին և շարունակել է մարդասիրական օգնությունը, այդ թվում՝ հագուստ, վերմակներ, վրաններ և միս։
Թուրքիա-Պաղեստին մարդասիրական օգնության գործողության շրջանակներում 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Մերսին նավահանգստից Եգիպտոսի Ալ Արիշ նավահանգիստ է ուղարկվել նաև 16 օգնության նավ՝ AFAD-ի համակարգմամբ։