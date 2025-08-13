פוליטיקה
ראש ממשלת ניו זילנד: "נתניהו איבד קשר עם המציאות, הלך רחוק מדי"
ראש ממשלת ניו זילנד, כריסטופר לוקסון, מתח ביקורת חריפה על ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בעקבות מלחמתו בעזה.
נתניהו / AP
13 באוגוסט 2025

ראש ממשלת ניו זילנד, כריסטופר לוקסון, מתח ביקורת חריפה על ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בעקבות המלחמה בעזה.

לוקסון טוען כי נתניהו "איבד קשר עם המציאות" ומבצע התקפות בלתי מקובלות, כולל הפצצות על רצועת עזה, העברת אוכלוסייה בכפייה והכנה לסיפוח הרצועה.

לוקסון הוסיף כי "מה שאנחנו רואים בלילה, ההתקפות על העיר עזה, הן בלתי מקובלות לחלוטין". הוא ציין כי ישראל מתעלמת מהקהילה הבינלאומית ומהקריאות להפסיק את הלחימה ולהכניס סיוע הומניטרי לרצועה.

בניו זילנד, ישנה תמיכה גוברת בהכרה במדינה פלסטינית. לוקסון רמז כי מדינתו שוקלת להצטרף למדינות כמו אוסטרליה, קנדה, בריטניה וצרפת בהכרתן במדינה פלסטינית, זאת לקראת ועידת האומות המאוחדות בספטמבר הקרוב.

