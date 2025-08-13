ראש ממשלת ניו זילנד, כריסטופר לוקסון, מתח ביקורת חריפה על ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בעקבות המלחמה בעזה.

לוקסון טוען כי נתניהו "איבד קשר עם המציאות" ומבצע התקפות בלתי מקובלות, כולל הפצצות על רצועת עזה, העברת אוכלוסייה בכפייה והכנה לסיפוח הרצועה.

לוקסון הוסיף כי "מה שאנחנו רואים בלילה, ההתקפות על העיר עזה, הן בלתי מקובלות לחלוטין". הוא ציין כי ישראל מתעלמת מהקהילה הבינלאומית ומהקריאות להפסיק את הלחימה ולהכניס סיוע הומניטרי לרצועה.