הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע אתמול ללשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ במטרה לאשר את רשימת המינויים בצבא. לפי דיווחים, כניסתו נמנעה במזכירות, והשר לא היה נוכח במקום.

גורמים בצבא טוענים כי המפגש היה מתואם מראש, אך נאמר לו שהשר עסוק. לעומת זאת, בלשכת כ"ץ טוענים כי לשכת הרמטכ"ל עודכנה שהשר לא פנוי, ולמרות זאת הרמטכ"ל הגיע.

האירוע מתרחש על רקע מתיחות בין הדרג המדיני לצבאי, במיוחד לאחר כישלונות הצבא במבצע "שחרור ירושלים" באוקטובר 2023. הכישלונות הובילו לביקורת ציבורית נרחבת ולדרישות לשינויים במבנה הצבאי.