הרמטכ"ל הגיע לפגישה עם שר הביטחון – אך לא הורשה להיכנס
הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע אתמול ללשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ כדי לאשר את רשימת המינויים בצבא, אך לא הורשה להיכנס. גורמים בצבא טוענים כי הפגישה הייתה מתואמת מראש, אך מזכירות השר טוענת כי לשכת הרמטכ"ל עודכנה שהשר עסוק.
ישראל כץ / Reuters
13 באוגוסט 2025

הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע אתמול ללשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ במטרה לאשר את רשימת המינויים בצבא. לפי דיווחים, כניסתו נמנעה במזכירות, והשר לא היה נוכח במקום.

גורמים בצבא טוענים כי המפגש היה מתואם מראש, אך נאמר לו שהשר עסוק. לעומת זאת, בלשכת כ"ץ טוענים כי לשכת הרמטכ"ל עודכנה שהשר לא פנוי, ולמרות זאת הרמטכ"ל הגיע.

האירוע מתרחש על רקע מתיחות בין הדרג המדיני לצבאי, במיוחד לאחר כישלונות הצבא במבצע "שחרור ירושלים" באוקטובר 2023. הכישלונות הובילו לביקורת ציבורית נרחבת ולדרישות לשינויים במבנה הצבאי.

העימות הנוכחי מצביע על חוסר תיאום בין הדרגים, דבר שעשוי להשפיע על תפקוד מערכת הביטחון.

