אזור בית הרמטכ"ל הוכרז כשטח צבאי סגור
ביתו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הוכרז האזור סביב ביתו כשטח צבאי סגור, והוצבו מחסומים בדרכי הגישה.
2 בספטמבר 2025

אזור ביתו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הוכרז כשטח צבאי סגור. ההכרזה נובעת מהמציאות שבה אנשים מבקרים לעיתים קרובות מול ביתו כדי לקיים הפגנות ומחאות נגד מדיניות הביטחון והכיבוש.

בשטח החדש הוצבו מחסומים בדרכי הגישה, במטרה למנוע גישה חופשית לאזור ולשמור על ביטחונו של הרמטכ"ל.

גורמי ביטחון מציינים כי מדובר במהלך שמטרתו הגנה על בכיר בצבא, אך המהלך מעורר שאלות לגבי חופש המחאה וזכויות האזרח.

פעילים ואנשי שמאל הביעו ביקורת על ההגבלות, וטענו כי המהלך מהווה ניסיון להגביל את אפשרות ההפגנה והביקורת הציבורית. ההחלטה עוררה דיון ציבורי על המתח בין ביטחון אישי לבין זכויות המוחים להביע דעה.

מקור: TRT World וסוכנויות

