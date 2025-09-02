אזור ביתו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הוכרז כשטח צבאי סגור. ההכרזה נובעת מהמציאות שבה אנשים מבקרים לעיתים קרובות מול ביתו כדי לקיים הפגנות ומחאות נגד מדיניות הביטחון והכיבוש.

בשטח החדש הוצבו מחסומים בדרכי הגישה, במטרה למנוע גישה חופשית לאזור ולשמור על ביטחונו של הרמטכ"ל.

גורמי ביטחון מציינים כי מדובר במהלך שמטרתו הגנה על בכיר בצבא, אך המהלך מעורר שאלות לגבי חופש המחאה וזכויות האזרח.