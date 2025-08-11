המלחמה בעזה
2 דקות קריאה
הקושי בגיוס המילואים והקו האדום של זמיר: הדרך הארוכה של הכיבוש הישראלי בעזה
הכיבוש הישראלי בעזה מתמודד עם מחסור בכוח אדם, התנגדות פנימית ואיומי שחיקה, בעוד התושבים הפלסטינים סובלים תחת מצור והתקפות אלימות.
הקושי בגיוס המילואים והקו האדום של זמיר: הדרך הארוכה של הכיבוש הישראלי בעזה
Le chef d’état-major, Eyal Zamir s'enquiert des développements sur le terrain à Gaza / AA
11 באוגוסט 2025

המהלך הישראלי לכיבוש מלא של עזה נכנס למשבר עמוק. ראש המטה הכללי, אייל זמיר, מוצא עצמו בלב דילמה קשה: מתי וכמה מילואימניקים לגייס לתוך התקפה צבאית שהולכת ומסתבכת, כשמאחוריו ניצבים עשרות אלפי חיילים מותשים, והתושבים בעזה נאלצים לשאת במצור חסר תקדים, הפצצות בלתי פוסקות והרס חסר תקדים.

המערכה נחשפת כשקופה יותר ויותר: כוחות המילואים, שהיו אמורים להוות את עמוד השדרה של הכיבוש, מתרוקנים ממוטיבציה ומסגלים, רבים מתנגדים לגיוס ופורצים מחאות פנימיות בתוך הצבא. 41 קצינים בכירים אף הצביעו בגלוי נגד ההחלטות, והמצב המדיני והצבאי הופך לבלתי יציב.

בתוך כך, עזה ממשיכה לשאת את מחיר ההתקפה הישראלית, עם אלפי נפגעים בנפש ואלפי פצועים, לצד הרס תשתיות בסיסיות ומתקני חירום. המצור שהוטל על האזור מונע הגעת סיוע הומניטרי וגורם לסבל עצום, במיוחד בקרב ילדים ונשים.

הדילמה הגדולה שניצבת בפני זמיר היא לא רק טכנית או לוגיסטית – היא מוסרית ופוליטית. גיוס המילואים והמשך ההתקפה פוגעים לא רק בחיילים אלא גם באזרחים הפלסטינים, בעוד שהמדיניות הישראלית ממשיכה להתעקש על שימוש בכוח מופרז ונקיטת עמדות שליטה שמחריפות את המתקפה.

מומלץ

המערכת הצבאית מתמודדת גם עם מחסור חמור בציוד ותחמושת מתקדמת, בעוד מדינות אירופה, ובראשן גרמניה, מציבות מגבלות על אספקת הנשק, מה שמעמיק את הבידוד הישראלי בזירה הבינלאומית.

קשורTRT Global - הצבא הישראלי חושש: כיבוש מלא של עזה יגבה מחיר כבד

מנגד, ההתנגדות הפלסטינית מתעצמת, והתושבים בעזה מוכיחים נכונות להיאבק כנגד הכיבוש וההרס, על אף הסבל הכבד.

קשורTRT Global - חמאס אומר שנתניהו מקריב את השבויים; נציג ירדני מבטיח שהערבים לא ינקו את הבלאגן של ראש הממשלה הישראלי

מקור: TRT World וסוכנויות

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us