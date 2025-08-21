פעילי "הפלג הירושלמי" וזרמים חרדיים נוספים חסמו היום (רביעי) שורה של צירי תחבורה מרכזיים במחאה על מעצרי בני ישיבות המסווגים כ"עריקים".
המארגנים פרסמו מראש כי המחאה תתקיים מחוץ לכלא 10, אך אוטובוסי המפגינים הופנו ברגע האחרון לכבישים בינעירוניים – וטענת המשטרה היא כי מדובר במהלך הטעיה שגרם לה להיערכות במוקד הלא נכון.
החסימות אירעו בכביש 2 (ליד מחלף נתניה, לשני הכיוונים), בצומת בית ליד בכביש 4, ובקטעים בכביש 6 בין מחלף ניצני עוז לבאקה-ג׳ת; בבני ברק נחסם רחוב ז׳בוטינסקי לאורך קילומטרים. לאחר כשעתיים נפתחו הצירים לתנועה.
במהלך המחאה תועדו עימותים בין נהגים למפגינים: באחד המוקדים יצאה נהגת מרכבה ובעטה במפגין, ובאחרים נראו נהגים דוחפים ומנסים לפנות בכוח את החוסמים.
במשטרה אמרו כי מפגין אחד נעצר לאחר שירק על שוטרת, והדגישו כי "שוטרים נמצאים במקום על מנת לפזר את ההתקהלות ולהכווין לדרכים חלופיות". במקביל, מארגני המחאה הפיצו הודעות שבהן האשימו את הרשויות ב"רדיפה" והודיעו כי זהו "שלב ראשון במערכה" נגד כפיית הגיוס.
הסלמת המחאות באה על רקע פסיקת בג"ץ מ-25 ביוני 2024 שקבעה כי בהיעדר הסדר חוקי אין עוד בסיס לפטור גורף מתלמידי ישיבות, ולכן על המדינה לאכוף את הגיוס; מאז גבר הלחץ הציבורי והפוליטי סביב הסוגיה, ומספר המעצרים של מסרבי גיוס עלה, לצד יוזמות נקודתיות של מערכת הביטחון למתן "חנינה חד-פעמית" לרישום לשירות. המשבר טלטל גם את הקואליציה, כשמפלגות חרדיות איימו או ניתקו שותפות בשל סוגיית הגיוס.