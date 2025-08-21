פוליטיקה
2 דקות קריאה
לאחר מהלך הטעיה: מפגינים חרדים חסמו צירי תחבורה מרכזיים לשעתיים במחאה על מעצרי מסרבי גיוס
פעילי "הפלג הירושלמי" הפיצו הודעה על מחאה ליד כלא 10 – ובפועל חסמו את כבישים 2, 4 ו-6 וכן צירים בבני ברק. לאחר כשעתיים התנועה חודשה. תועדו עימותים עם נהגים ומעצר בודד.
לאחר מהלך הטעיה: מפגינים חרדים חסמו צירי תחבורה מרכזיים לשעתיים במחאה על מעצרי מסרבי גיוס
Strictly Orthodox Jews protest outside Parliament against the Children's Wellbeing and Schools Bill 2025, in London / Reuters
21 באוגוסט 2025

פעילי "הפלג הירושלמי" וזרמים חרדיים נוספים חסמו היום (רביעי) שורה של צירי תחבורה מרכזיים במחאה על מעצרי בני ישיבות המסווגים כ"עריקים".

המארגנים פרסמו מראש כי המחאה תתקיים מחוץ לכלא 10, אך אוטובוסי המפגינים הופנו ברגע האחרון לכבישים בינעירוניים – וטענת המשטרה היא כי מדובר במהלך הטעיה שגרם לה להיערכות במוקד הלא נכון.

החסימות אירעו בכביש 2 (ליד מחלף נתניה, לשני הכיוונים), בצומת בית ליד בכביש 4, ובקטעים בכביש 6 בין מחלף ניצני עוז לבאקה-ג׳ת; בבני ברק נחסם רחוב ז׳בוטינסקי לאורך קילומטרים. לאחר כשעתיים נפתחו הצירים לתנועה.

במהלך המחאה תועדו עימותים בין נהגים למפגינים: באחד המוקדים יצאה נהגת מרכבה ובעטה במפגין, ובאחרים נראו נהגים דוחפים ומנסים לפנות בכוח את החוסמים.

מומלץ

במשטרה אמרו כי מפגין אחד נעצר לאחר שירק על שוטרת, והדגישו כי "שוטרים נמצאים במקום על מנת לפזר את ההתקהלות ולהכווין לדרכים חלופיות". במקביל, מארגני המחאה הפיצו הודעות שבהן האשימו את הרשויות ב"רדיפה" והודיעו כי זהו "שלב ראשון במערכה" נגד כפיית הגיוס.

הסלמת המחאות באה על רקע פסיקת בג"ץ מ-25 ביוני 2024 שקבעה כי בהיעדר הסדר חוקי אין עוד בסיס לפטור גורף מתלמידי ישיבות, ולכן על המדינה לאכוף את הגיוס; מאז גבר הלחץ הציבורי והפוליטי סביב הסוגיה, ומספר המעצרים של מסרבי גיוס עלה, לצד יוזמות נקודתיות של מערכת הביטחון למתן "חנינה חד-פעמית" לרישום לשירות. המשבר טלטל גם את הקואליציה, כשמפלגות חרדיות איימו או ניתקו שותפות בשל סוגיית הגיוס.

קשורTRT Global - בג"ץ שולל העדפה במעונות יום לאבות חרדים שהשתמטו מגיוס
אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us