במשטרה אמרו כי מפגין אחד נעצר לאחר שירק על שוטרת, והדגישו כי "שוטרים נמצאים במקום על מנת לפזר את ההתקהלות ולהכווין לדרכים חלופיות". במקביל, מארגני המחאה הפיצו הודעות שבהן האשימו את הרשויות ב"רדיפה" והודיעו כי זהו "שלב ראשון במערכה" נגד כפיית הגיוס.

הסלמת המחאות באה על רקע פסיקת בג"ץ מ-25 ביוני 2024 שקבעה כי בהיעדר הסדר חוקי אין עוד בסיס לפטור גורף מתלמידי ישיבות, ולכן על המדינה לאכוף את הגיוס; מאז גבר הלחץ הציבורי והפוליטי סביב הסוגיה, ומספר המעצרים של מסרבי גיוס עלה, לצד יוזמות נקודתיות של מערכת הביטחון למתן "חנינה חד-פעמית" לרישום לשירות. המשבר טלטל גם את הקואליציה, כשמפלגות חרדיות איימו או ניתקו שותפות בשל סוגיית הגיוס.