בית המשפט העליון קבע כי אבות חרדים החייבים בגיוס לצה"ל ולא הסדירו את מעמדם לא יהיו זכאים להעדפה בסדר הקבלה של ילדיהם למעונות יום.

ההחלטה מבטלת הטבה שניתנה במשך שנים, ומבוססת על פסיקת בג"ץ מיוני 2024, לפיה "נשמט הבסיס החוקי לעידוד לימודים אלה כאשר התלמידים הם חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם". בהתאם לכך, שונתה הגדרת "אוכלוסיית היעד" הזכאית לסדר עדיפויות במעונות.

ההרכב שדן בעתירה כלל את השופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ. לפי פסק הדין, ההנחיה נשלחה ל-600 משפחות שהגישו בקשה לרישום במעונות יום, ובהן האב הוא תלמיד ישיבה בגיל גיוס שלא הסדיר את מעמדו מול הצבא.