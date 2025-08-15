פוליטיקה
בג"ץ שולל העדפה במעונות יום לאבות חרדים שהשתמטו מגיוס
בג"ץ קבע כי אבות חרדים החייבים בגיוס לצה"ל ולא הסדירו את מעמדם לא יהיו זכאים להעדפה ברישום למעונות יום. ההחלטה מבטלת הטבה שניתנה במשך שנים, ומבוססת על פסיקת בג"ץ מיוני 2024.
15 באוגוסט 2025

בית המשפט העליון קבע כי אבות חרדים החייבים בגיוס לצה"ל ולא הסדירו את מעמדם לא יהיו זכאים להעדפה בסדר הקבלה של ילדיהם למעונות יום.

ההחלטה מבטלת הטבה שניתנה במשך שנים, ומבוססת על פסיקת בג"ץ מיוני 2024, לפיה "נשמט הבסיס החוקי לעידוד לימודים אלה כאשר התלמידים הם חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם". בהתאם לכך, שונתה הגדרת "אוכלוסיית היעד" הזכאית לסדר עדיפויות במעונות.

ההרכב שדן בעתירה כלל את השופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ. לפי פסק הדין, ההנחיה נשלחה ל-600 משפחות שהגישו בקשה לרישום במעונות יום, ובהן האב הוא תלמיד ישיבה בגיל גיוס שלא הסדיר את מעמדו מול הצבא.

מהנתונים שהציג משרד העבודה לבית המשפט עולה כי 443 פעוטות ב-415 בתי אב לא התקבלו למעון יום בעדיפות הראשונה שלהם, בשל העובדה שאביהם הוא תלמיד ישיבה בגיל גיוס שלא הסדיר את מעמדו.

בית המשפט דחה את העתירה בטענה שהוגשה בשיהוי. השופט עופר גרוסקופף ציין בפסק הדין כי "העתירה הוגשה בשיהוי ניכר, המצדיק את דחייתה", בפרט נוכח העובדה שבמועד הגשתה כבר נמסרו הודעות קבלה להורים רבים.

