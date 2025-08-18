לצד זאת, קיימים לחצים פוליטיים וצבאיים על הרמטכ"ל, כאשר גורמים במערכת הביטחון מביעים חשש מהשלכות המהלך, בעיקר בהיבט ההומניטרי והבינלאומי. הקהילה הפלסטינית ברצועה חשה חשש עמוק מהשלב הבא במתקפה, במיוחד לאור ההרס הנרחב והמצב ההומניטרי הקשה.

המהלך המתוכנן מהווה המשך של מתקפה צבאית אכזרית של ישראל על רצועת עזה, עם השלכות חמורות על האוכלוסייה האזרחית והמתח הבינלאומי.