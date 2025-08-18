המלחמה בעזה
הרמטכ"ל מאשר תוכנית לכיבוש העיר עזה – הצעד הבא במתקפה הישראלית
אייל זמיר אישר את התוכנית לכיבוש העיר עזה, שתוצג לשר הביטחון ישראל כ"ץ לאישור סופי. המהלך מסמן החמרה במתקפה הישראלית ויוצר חששות הומניטריים ובינלאומיים.
ישראל מאשרת את כיבוש עיר עזה. / TRT Global
18 באוגוסט 2025

הרמטכ"ל הישראלי, אייל זמיר, אישר אתמול את התוכנית המבצעית לכיבוש העיר עזה. התוכנית צפויה להיות מוצגת מחר (שלישי) לשר הביטחון ישראל כ"ץ לאישור סופי. מהלך זה מגיע על רקע מתקפה מתמשכת ברצועת עזה, שהחלה באוקטובר 2023, ומשקף החמרה במצב הביטחוני באזור.

במסגרת הדיונים הפנימיים בצבא, נבחנו מספר אפשרויות פעולה, ורב-אלוף זמיר בחר בתוכנית שממוקדת בכיבוש העיר תוך הפחתת שימוש בכוחות מילואים. בין היתר, כוללת התוכנית פינוי אוכלוסייה צפונית לעיר והעברתה לאזורים דרומיים ברצועה, במטרה להכין את הקרקע לכיבוש.

לצד זאת, קיימים לחצים פוליטיים וצבאיים על הרמטכ"ל, כאשר גורמים במערכת הביטחון מביעים חשש מהשלכות המהלך, בעיקר בהיבט ההומניטרי והבינלאומי. הקהילה הפלסטינית ברצועה חשה חשש עמוק מהשלב הבא במתקפה, במיוחד לאור ההרס הנרחב והמצב ההומניטרי הקשה.

המהלך המתוכנן מהווה המשך של מתקפה צבאית אכזרית של ישראל על רצועת עזה, עם השלכות חמורות על האוכלוסייה האזרחית והמתח הבינלאומי.

