ישראל מתכננת לספח 82 אחוזים מהגדה המערבית הכבושה במטרה למנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית, כך אמר שר האוצר מהימין הקיצוני, בצלאל סמוטריץ', ביום רביעי.

״ריבונות ישראלית תחול על 82 אחוזים מהשטח,״ אמר סמוטריץ', מנהיג מפלגת הציונות הדתית, במסיבת עיתונאים בירושלים.

״הגיע הזמן להחיל ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון (הגדה המערבית) ולהסיר אחת ולתמיד את הרעיון של חלוקת ארצנו הקטנה.״

השר הקיצוני ציין כי ענייני הפלסטינים ינוהלו על ידי הרשות הפלסטינית, אשר תוחלף בהמשך במה שהוא כינה ״חלופות ניהול אזרחי אזוריות.״

סמוטריץ' אמר כי העיקרון המרכזי של הסיפוח הוא ״מקסימום שטח עם מינימום אוכלוסייה ערבית.״

״לעולם לא תהיה, ולא יכולה להיות, מדינה פלסטינית בארצנו,״ טען. ״אם הרשות הפלסטינית תעז לקום ולנסות לפגוע בנו, נשמיד אותה כפי שאנו עושים לחמאס.״

סמוטריץ' כינה את סיפוח הגדה המערבית הכבושה ״צעד מנע״ נגד מהלכים של מדינות רבות להכיר במדינה פלסטינית.