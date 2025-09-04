ישראל מתכננת לספח 82 אחוזים מהגדה המערבית הכבושה במטרה למנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית, כך אמר שר האוצר מהימין הקיצוני, בצלאל סמוטריץ', ביום רביעי.
״ריבונות ישראלית תחול על 82 אחוזים מהשטח,״ אמר סמוטריץ', מנהיג מפלגת הציונות הדתית, במסיבת עיתונאים בירושלים.
״הגיע הזמן להחיל ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון (הגדה המערבית) ולהסיר אחת ולתמיד את הרעיון של חלוקת ארצנו הקטנה.״
השר הקיצוני ציין כי ענייני הפלסטינים ינוהלו על ידי הרשות הפלסטינית, אשר תוחלף בהמשך במה שהוא כינה ״חלופות ניהול אזרחי אזוריות.״
סמוטריץ' אמר כי העיקרון המרכזי של הסיפוח הוא ״מקסימום שטח עם מינימום אוכלוסייה ערבית.״
״לעולם לא תהיה, ולא יכולה להיות, מדינה פלסטינית בארצנו,״ טען. ״אם הרשות הפלסטינית תעז לקום ולנסות לפגוע בנו, נשמיד אותה כפי שאנו עושים לחמאס.״
סמוטריץ' כינה את סיפוח הגדה המערבית הכבושה ״צעד מנע״ נגד מהלכים של מדינות רבות להכיר במדינה פלסטינית.
מספר מדינות, כולל בלגיה, צרפת, בריטניה, קנדה ואוסטרליה, הודיעו על תוכניות להכיר במדינה פלסטינית במהלך פגישות העצרת הכללית של האו״ם שיתקיימו בין ה-8 ל-23 בספטמבר, והן מצטרפות ל-147 מדינות שכבר עשו זאת.
סמוטריץ' קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו ״לקבל החלטה היסטורית להחיל ריבונות ישראלית על כל השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון (הגדה המערבית הכבושה).״
ב-20 באוגוסט, ישראל אישרה פרויקט התנחלות גדול בשם E1, שמטרתו לחלק את הגדה המערבית הכבושה לשני חלקים, לנתק את הערים הצפוניות רמאללה ושכם מבית לחם וחברון בדרום ולבודד את מזרח ירושלים הכבושה.
הקהילה הבינלאומית, כולל האו״ם, רואה בהתנחלויות הישראליות בלתי חוקיות לפי החוק הבינלאומי.
האו״ם הזהיר שוב ושוב כי המשך הרחבת ההתנחלויות מאיים על היתכנות פתרון שתי המדינות, מסגרת שנחשבת למפתח לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני המתמשך.
בחוות דעת מייעצת שפורסמה ביולי האחרון, קבע בית הדין הבינלאומי לצדק כי הכיבוש הישראלי של השטחים הפלסטיניים אינו חוקי וקרא לפינוי כל ההתנחלויות בגדה המערבית ובמזרח ירושלים הכבושה.
מקור: סוכנות אנאדולו