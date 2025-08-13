मंगलवार को संसद को सौंपी गई रिपोर्ट में तेल मंत्रालय ने कहा कि भारत के सरकारी तेल रिफाइनरियां तेल आपूर्ति की गारंटी देने तथा बाजार में उतार-चढ़ाव से खुद को बचाने के लिए वार्षिक अनुबंधों का उपयोग करती रहेंगी, क्योंकि कम लागत वाली रूसी खरीद का भविष्य अनिश्चित है।
चूँकि कुछ पश्चिमी देशों ने 2022 में मास्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूसी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और रूसी निर्यात पर सीमाएँ लगा दी हैं, इसलिए भारत रूसी समुद्री तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है, जिसकी आपूर्ति छूट पर की जाती है।
हालाँकि, भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने पिछले महीने भारतीय वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क लगाया था, अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा, सरकारी रिफाइनरियाँ वर्तमान में सरकार द्वारा यह स्पष्ट किए जाने का इंतज़ार कर रही हैं कि क्या वे रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्य रिफ़ाइनरियाँ अन्य आपूर्तिकर्ताओं और स्थानों के साथ अपने सभी स्थायी अनुबंधों को आगे बढ़ा रही हैं।
रिफ़ाइनर अपनी ख़रीद रणनीतियों को परिष्कृत करते समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यापार संबंधों और आपूर्ति सुरक्षा जैसे कारकों को ध्यान में रखते हैं।
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता भारत के एक तिहाई से ज़्यादा आयात रूसी कच्चे तेल से होते हैं।
घटती छूट के कारण, सरकारी रिफ़ाइनर, जो देश की 52 लाख बैरल प्रतिदिन की रिफ़ाइनिंग क्षमता का 60% से ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं, ने रूसी तेल ख़रीदना बंद कर दिया है। निजी रिफ़ाइनर एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड, नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अभी भी अधिग्रहण कर रहे हैं।
ट्रंप ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करना अपनी सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य बनाया है। शांति समझौते पर बातचीत के अपने प्रयासों के तहत, वह शुक्रवार को अलास्का में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं। उनका और पुतिन का इतिहास उथल-पुथल भरा रहा है।
ऐसी भी खबरें हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं।