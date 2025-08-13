अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
2 मिनट पढ़ने के लिए
भारत सरकार का कहना है कि रुसी तेल जोखिम से बचाव के लिए रेफाईनर वार्षिक अनुबंधों का उपयोग कर रहे हैं
भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है, अपने तेल का एक तिहाई से अधिक भाग के लिए रूस पर निर्भर है।
भारत सरकार का कहना है कि रुसी तेल जोखिम से बचाव के लिए रेफाईनर वार्षिक अनुबंधों का उपयोग कर रहे हैं
रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी निजी रिफाइनरियां रूसी तेल की खरीद जारी रख रही हैं / Reuters
13 अगस्त 2025

मंगलवार को संसद को सौंपी गई रिपोर्ट में तेल मंत्रालय ने कहा कि भारत के सरकारी तेल रिफाइनरियां तेल आपूर्ति की गारंटी देने तथा बाजार में उतार-चढ़ाव से खुद को बचाने के लिए वार्षिक अनुबंधों का उपयोग करती रहेंगी, क्योंकि कम लागत वाली रूसी खरीद का भविष्य अनिश्चित है।

चूँकि कुछ पश्चिमी देशों ने 2022 में मास्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूसी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और रूसी निर्यात पर सीमाएँ लगा दी हैं, इसलिए भारत रूसी समुद्री तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है, जिसकी आपूर्ति छूट पर की जाती है।

हालाँकि, भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने पिछले महीने भारतीय वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क लगाया था, अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा, सरकारी रिफाइनरियाँ वर्तमान में सरकार द्वारा यह स्पष्ट किए जाने का इंतज़ार कर रही हैं कि क्या वे रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्य रिफ़ाइनरियाँ अन्य आपूर्तिकर्ताओं और स्थानों के साथ अपने सभी स्थायी अनुबंधों को आगे बढ़ा रही हैं।

रिफ़ाइनर अपनी ख़रीद रणनीतियों को परिष्कृत करते समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यापार संबंधों और आपूर्ति सुरक्षा जैसे कारकों को ध्यान में रखते हैं।

सूचित

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता भारत के एक तिहाई से ज़्यादा आयात रूसी कच्चे तेल से होते हैं।

घटती छूट के कारण, सरकारी रिफ़ाइनर, जो देश की 52 लाख बैरल प्रतिदिन की रिफ़ाइनिंग क्षमता का 60% से ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं, ने रूसी तेल ख़रीदना बंद कर दिया है। निजी रिफ़ाइनर एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड, नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अभी भी अधिग्रहण कर रहे हैं।

ट्रंप ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करना अपनी सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य बनाया है। शांति समझौते पर बातचीत के अपने प्रयासों के तहत, वह शुक्रवार को अलास्का में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं। उनका और पुतिन का इतिहास उथल-पुथल भरा रहा है।

ऐसी भी खबरें हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं।

स्रोत:Reuters
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us