मंगलवार को संसद को सौंपी गई रिपोर्ट में तेल मंत्रालय ने कहा कि भारत के सरकारी तेल रिफाइनरियां तेल आपूर्ति की गारंटी देने तथा बाजार में उतार-चढ़ाव से खुद को बचाने के लिए वार्षिक अनुबंधों का उपयोग करती रहेंगी, क्योंकि कम लागत वाली रूसी खरीद का भविष्य अनिश्चित है।

चूँकि कुछ पश्चिमी देशों ने 2022 में मास्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूसी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और रूसी निर्यात पर सीमाएँ लगा दी हैं, इसलिए भारत रूसी समुद्री तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है, जिसकी आपूर्ति छूट पर की जाती है।

हालाँकि, भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने पिछले महीने भारतीय वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क लगाया था, अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा, सरकारी रिफाइनरियाँ वर्तमान में सरकार द्वारा यह स्पष्ट किए जाने का इंतज़ार कर रही हैं कि क्या वे रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्य रिफ़ाइनरियाँ अन्य आपूर्तिकर्ताओं और स्थानों के साथ अपने सभी स्थायी अनुबंधों को आगे बढ़ा रही हैं।

रिफ़ाइनर अपनी ख़रीद रणनीतियों को परिष्कृत करते समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यापार संबंधों और आपूर्ति सुरक्षा जैसे कारकों को ध्यान में रखते हैं।