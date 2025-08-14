भारत का लक्ष्य निजी कंपनियों को यूरेनियम के खनन, आयात और प्रसंस्करण की अनुमति देना है, ताकि परमाणु क्षेत्र पर दशकों पुराने सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया जा सके और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर जुटाए जा सकें, दो सरकारी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया।

संभावित परमाणु सामग्री के दुरुपयोग, विकिरण सुरक्षा और सामरिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण, राज्य ने अब तक यूरेनियम ईंधन के खनन, आयात और प्रसंस्करण पर नियंत्रण बनाए रखा है।

लेकिन दो सरकारी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विस्तार के कारण परमाणु ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार एक नियामक ढांचा तैयार करने की योजना बना रही है, जो निजी भारतीय कंपनियों को यूरेनियम का खनन, आयात और प्रसंस्करण करने की अनुमति देगा।