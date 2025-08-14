दुनिया
भारत परमाणु विस्तार लिए अपनी निजी कंपनियों को यूरेनियम के खनन और आयात की अनुमति देने को तैयार
अब तक, राज्य ने परमाणु सामग्री के संभावित दुरुपयोग, विकिरण सुरक्षा और सामरिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण यूरेनियम ईंधन के खनन, आयात और प्रसंस्करण पर नियंत्रण बनाए रखा है।
भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 700 किलोमीटर दक्षिण में कुडनकुलम में रूस द्वारा निर्मित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (एपी फोटो/अरुण शंकर. के) / AP
14 अगस्त 2025

भारत का लक्ष्य निजी कंपनियों को यूरेनियम के खनन, आयात और प्रसंस्करण की अनुमति देना है, ताकि परमाणु क्षेत्र पर दशकों पुराने सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया जा सके और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर जुटाए जा सकें, दो सरकारी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया।

संभावित परमाणु सामग्री के दुरुपयोग, विकिरण सुरक्षा और सामरिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण, राज्य ने अब तक यूरेनियम ईंधन के खनन, आयात और प्रसंस्करण पर नियंत्रण बनाए रखा है।

लेकिन दो सरकारी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विस्तार के कारण परमाणु ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार एक नियामक ढांचा तैयार करने की योजना बना रही है, जो निजी भारतीय कंपनियों को यूरेनियम का खनन, आयात और प्रसंस्करण करने की अनुमति देगा।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, यह प्लूटोनियम अपशिष्ट के प्रबंधन और प्रयुक्त यूरेनियम ईंधन के पुनर्प्रसंस्करण पर नियंत्रण बनाए रखेगा।

हालांकि, दोनों सरकारी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि सरकार एक ऐसा कानूनी ढाँचा बनाने का इरादा रखती है जो निजी भारतीय कंपनियों को यूरेनियम के खनन, आयात और प्रसंस्करण की अनुमति देगा ताकि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के कारण परमाणु ईंधन की बढ़ती माँग को पूरा करने में मदद मिल सके।

भारत के बाहर, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश निजी कंपनियों को यूरेनियम के खनन और प्रसंस्करण की अनुमति देते हैं।

स्रोत:Reuters
