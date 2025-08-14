दुनिया
रूस के विदेश मंत्री लावरोव इस महीने भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इस महीने की शुरुआत में भारत से आयात पर उच्च टैरिफ की घोषणा के बाद से मॉस्को और नई दिल्ली ने अपनी "रणनीतिक साझेदारी" पर बात की है।
सर्गेई लावरोव / AP
14 अगस्त 2025

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 21 अगस्त को भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे, लावरोव के मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने एक ब्रीफिंग में बताया, "21 अगस्त को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उनके भारतीय समकक्ष के बीच वार्ता होगी, जो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर-सरकारी रूसी-भारतीय आयोग की 26वीं बैठक में भाग लेने के लिए आधिकारिक यात्रा पर मास्को में होंगे।"

यह घोषणा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस यात्रा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा कई शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आई है।

ऐसी भी खबरें हैं कि व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं।

इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण भारत से आयात पर उच्च टैरिफ की घोषणा के बाद से मास्को और नई दिल्ली ने अपनी "रणनीतिक साझेदारी" पर चर्चा की है। ट्रम्प ने रूस और भारत दोनों को मृत अर्थव्यवस्थाएं बताया था।

क्रेमलिन ने पहले कहा था कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अधिक टैरिफ लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी को मास्को "वैध" नहीं मानता है।

स्रोत:REUTERS, Reuters
