रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 21 अगस्त को भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे, लावरोव के मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने एक ब्रीफिंग में बताया, "21 अगस्त को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उनके भारतीय समकक्ष के बीच वार्ता होगी, जो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर-सरकारी रूसी-भारतीय आयोग की 26वीं बैठक में भाग लेने के लिए आधिकारिक यात्रा पर मास्को में होंगे।"

यह घोषणा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस यात्रा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा कई शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आई है।