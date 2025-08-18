दुनिया
चीन के शीर्ष राजनयिक वांग, सीमा वार्ता के लिए भारत आएंगे
नई दिल्ली के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में पुष्टि की कि वांग भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे।
14 जुलाई, 2025 को बीजिंग में वार्ता से पहले वांग यी ने सुब्रह्मण्यम जयशंकर से हाथ मिलाया। (एपी के माध्यम से गाओ जी/शिन्हुआ) / AP
18 अगस्त 2025

बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि चीन के शीर्ष राजनयिक अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेंगे और अपनी साझा सीमा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों देश पांच साल के अंतराल के बाद सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

बयान में कहा गया है कि वांग यी भारत का दौरा करेंगे और भारतीय पक्ष के निमंत्रण पर सीमा प्रश्न पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 24वें दौर की वार्ता करेंगे।

हालांकि, बर्फीले, उच्च-ऊंचाई वाले हिमालयी सीमा दर्रों के माध्यम से पड़ोसियों के बीच अतीत में व्यापार आमतौर पर कम मात्रा में होता था, लेकिन किसी भी तरह का व्यापार फिर से शुरू होना अपने प्रतीकात्मक महत्व के लिए महत्वपूर्ण है।

2020 में गलवान में सीमा सैनिकों के बीच हुई घातक झड़प के बाद यह बंद हो गया था।

नई दिल्ली के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में इसकी पुष्टि की कि वह भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे।

नई दिल्ली ने यह भी बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर श्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वार्ताओं से उपजे वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक उथल-पुथल में फँसे एशियाई पड़ोसी देशों ने अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री गलवान गतिरोध के बाद पहली बार चीन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। इस वर्ष चीन शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

चीनी और भारतीय अधिकारियों ने हाल के हफ़्तों में कहा है कि दोनों देश सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर चर्चा कर रहे हैं।

पिछले महीने, भारत ने 2020 के बाद पहली बार चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू किया।

ऐसी भी खबरें हैं कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें जल्द ही फिर से शुरू हो जाएँगी।

स्रोत:AFP
