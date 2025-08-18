बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि चीन के शीर्ष राजनयिक अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेंगे और अपनी साझा सीमा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों देश पांच साल के अंतराल के बाद सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

बयान में कहा गया है कि वांग यी भारत का दौरा करेंगे और भारतीय पक्ष के निमंत्रण पर सीमा प्रश्न पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 24वें दौर की वार्ता करेंगे।

हालांकि, बर्फीले, उच्च-ऊंचाई वाले हिमालयी सीमा दर्रों के माध्यम से पड़ोसियों के बीच अतीत में व्यापार आमतौर पर कम मात्रा में होता था, लेकिन किसी भी तरह का व्यापार फिर से शुरू होना अपने प्रतीकात्मक महत्व के लिए महत्वपूर्ण है।

2020 में गलवान में सीमा सैनिकों के बीच हुई घातक झड़प के बाद यह बंद हो गया था।

नई दिल्ली के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में इसकी पुष्टि की कि वह भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे।

नई दिल्ली ने यह भी बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर श्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।