बंगाली मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ दक्षिण एशियाई समूहों ने लंदन में विरोध प्रदर्शन किया
दक्षिण एशियाई प्रवासी समूहों ने औपनिवेशिक सत्ता से भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ पर बंगाली मुसलमानों के उत्पीड़न की ओर ध्यान आकर्षित किया।
दक्षिण एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप के सदस्य 10 मई, 2025 को लंदन स्थित पार्लियामेंट स्क्वायर में शांति विरोध प्रदर्शन करते हुए। रॉयटर्स/कार्लोस जस्सो / REUTERS
18 अगस्त 2025

दक्षिण एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप और अन्य प्रवासी संगठनों के दर्जनों कार्यकर्ता लंदन के गॉर्डन स्क्वायर में रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के पास एकत्र हुए और बंगाली मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की घटना पर प्रकाश डाला।

मकतूब के अनुसार, दक्षिण एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप और अन्य प्रवासी समूहों द्वारा गॉर्डन स्क्वायर स्थित रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के पास आयोजित यह प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध कविताएँ पढ़ीं और क्रांतिकारी गीत गाए, जिनमें हाशिए पर पड़े समुदायों के निरंतर संघर्षों पर ज़ोर दिया गया।

विरोध प्रदर्शन के दौरान जारी एक प्रेस बयान में कहा गया, "भारतीय नागरिक होने के बावजूद, बंगाली मुसलमानों को नज़रबंदी, यातना, घरों में तोड़फोड़ और यहाँ तक कि बांग्लादेश निर्वासित किया जा रहा है। पूरे बंगाली भाषी मज़दूर वर्ग के समुदायों को अपराधी बनाया जा रहा है।"

टैगोर को उद्धृत करते हुए, वक्तव्य का समापन इस प्रकार हुआ: "जब तक मैं जीवित हूँ, मैं मानवता पर अंधराष्ट्रवाद को कभी हावी नहीं होने दूँगा।"

"यह सभा हमें याद दिलाती है: हमारे इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं, हमारे उत्पीड़न जुड़े हुए हैं, और हमारे संघर्ष भी जुड़े होने चाहिए। जैसा कि टैगोर के शब्द हमें चुनौती देते हैं, हमें मानवता पर अंधराष्ट्रवाद को कभी हावी नहीं होने देना चाहिए।"

