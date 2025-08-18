दक्षिण एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप और अन्य प्रवासी संगठनों के दर्जनों कार्यकर्ता लंदन के गॉर्डन स्क्वायर में रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के पास एकत्र हुए और बंगाली मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की घटना पर प्रकाश डाला।
मकतूब के अनुसार, दक्षिण एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप और अन्य प्रवासी समूहों द्वारा गॉर्डन स्क्वायर स्थित रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के पास आयोजित यह प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध कविताएँ पढ़ीं और क्रांतिकारी गीत गाए, जिनमें हाशिए पर पड़े समुदायों के निरंतर संघर्षों पर ज़ोर दिया गया।
विरोध प्रदर्शन के दौरान जारी एक प्रेस बयान में कहा गया, "भारतीय नागरिक होने के बावजूद, बंगाली मुसलमानों को नज़रबंदी, यातना, घरों में तोड़फोड़ और यहाँ तक कि बांग्लादेश निर्वासित किया जा रहा है। पूरे बंगाली भाषी मज़दूर वर्ग के समुदायों को अपराधी बनाया जा रहा है।"
टैगोर को उद्धृत करते हुए, वक्तव्य का समापन इस प्रकार हुआ: "जब तक मैं जीवित हूँ, मैं मानवता पर अंधराष्ट्रवाद को कभी हावी नहीं होने दूँगा।"
"यह सभा हमें याद दिलाती है: हमारे इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं, हमारे उत्पीड़न जुड़े हुए हैं, और हमारे संघर्ष भी जुड़े होने चाहिए। जैसा कि टैगोर के शब्द हमें चुनौती देते हैं, हमें मानवता पर अंधराष्ट्रवाद को कभी हावी नहीं होने देना चाहिए।"