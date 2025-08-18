अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि बताया कि सोमवार को बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी विस्फोट में छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का एक जवान शहीद हो गया और तीन अन्य कर्मी घायल हो गए।

एक वरिष्ठ अधिकारी के पीटीआई को दिए गए बयान के अनुसार, यह विस्फोट सुबह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के आसपास उस समय हुआ जब राज्य पुलिस इकाई, डीआरजी का एक दल नक्सल विरोधी अभियान चला रहा था।

उनके अनुसार, विस्फोट में तीन अन्य जवान घायल हो गए और डीआरजी जवान दिनेश नाग शहीद हो गए।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घायल जवानों को प्रारंभिक चिकित्सा सहायता के बाद जंगल से बाहर निकाला जा रहा है।

नक्सली विद्रोहियों द्वारा दशकों से चलाए जा रहे विद्रोह में 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। नक्सली विद्रोहियों का कहना है कि वे भारत के संसाधन संपन्न मध्य क्षेत्रों में हाशिए पर पड़े मूल निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।