अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि बताया कि सोमवार को बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी विस्फोट में छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का एक जवान शहीद हो गया और तीन अन्य कर्मी घायल हो गए।
एक वरिष्ठ अधिकारी के पीटीआई को दिए गए बयान के अनुसार, यह विस्फोट सुबह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के आसपास उस समय हुआ जब राज्य पुलिस इकाई, डीआरजी का एक दल नक्सल विरोधी अभियान चला रहा था।
उनके अनुसार, विस्फोट में तीन अन्य जवान घायल हो गए और डीआरजी जवान दिनेश नाग शहीद हो गए।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, घायल जवानों को प्रारंभिक चिकित्सा सहायता के बाद जंगल से बाहर निकाला जा रहा है।
नक्सली विद्रोहियों द्वारा दशकों से चलाए जा रहे विद्रोह में 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। नक्सली विद्रोहियों का कहना है कि वे भारत के संसाधन संपन्न मध्य क्षेत्रों में हाशिए पर पड़े मूल निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।
सरकारी आँकड़ों के अनुसार, सरकारी बलों ने लंबे समय से चल रहे इस सशस्त्र संघर्ष को कुचलने के लिए पिछले साल अपने प्रयास तेज़ कर दिए थे और 2024 तक लगभग 287 विद्रोही मारे जा चुके हैं।
भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर में कहा था कि प्रशासन को उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत तक उग्रवाद समाप्त हो जाएगा और उन्होंने माओवादी विद्रोहियों से आत्मसमर्पण करने या "पूर्ण" हमले का सामना करने का आग्रह किया।
हाल के वर्षों में, इस क्षेत्र में उग्रवाद पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया गया है।
चीनी क्रांतिकारी नेता माओत्से तुंग नक्सलवादियों के प्रेरणास्रोत रहे हैं, जिन्हें यह नाम उस क्षेत्र से मिला जहाँ 1967 में उनका सैन्य संघर्ष शुरू हुआ था।