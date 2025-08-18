एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी व्यापार वार्ताकारों की 25-29 अगस्त तक प्रस्तावित नई दिल्ली यात्रा रद्द कर दी गई है, जिससे प्रस्तावित व्यापार समझौते पर वार्ता में देरी हो रही है और 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ से राहत मिलने की उम्मीदें भी धूमिल हो गई हैं।

नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उसके पास व्यापार और टैरिफ वार्ता के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है, जिसे संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा संभाला जा रहा है।

मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वार्ता का वर्तमान दौर अब किसी अन्य तिथि तक स्थगित होने की संभावना है, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया, जिससे तनाव में तेज़ी से वृद्धि हुई और दोनों देशों के बीच संबंधों में हाल के दिनों में आई गिरावट का संकेत मिला। उन्होंने इसके लिए नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात को ज़िम्मेदार ठहराया।