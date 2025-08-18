दुनिया
सूत्र के अनुसार अगस्त में होने वाली अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता रद्द कर दी गई है
इस महीने की शुरुआत में, ट्रम्प ने भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिसमें नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात का हवाला दिया गया था
भारत ट्रम्प टैरिफ विरोध / AP
18 अगस्त 2025

एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी व्यापार वार्ताकारों की 25-29 अगस्त तक प्रस्तावित नई दिल्ली यात्रा रद्द कर दी गई है, जिससे प्रस्तावित व्यापार समझौते पर वार्ता में देरी हो रही है और 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ से राहत मिलने की उम्मीदें भी धूमिल हो गई हैं।

नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उसके पास व्यापार और टैरिफ वार्ता के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है, जिसे संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा संभाला जा रहा है।

मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वार्ता का वर्तमान दौर अब किसी अन्य तिथि तक स्थगित होने की संभावना है, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया, जिससे तनाव में तेज़ी से वृद्धि हुई और दोनों देशों के बीच संबंधों में हाल के दिनों में आई गिरावट का संकेत मिला। उन्होंने इसके लिए नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात को ज़िम्मेदार ठहराया।

27 अगस्त से शुरू होने वाले इस नए आयात कर के तहत चुनिंदा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क 50% तक बढ़ जाएगा, जिससे ये शुल्क अमेरिका के किसी भी व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सबसे ज़्यादा शुल्कों में से एक बन जाएँगे।

पाँच दौर की बातचीत के बाद, रूसी तेल खरीद रोकने और भारत के बड़े पैमाने पर डेयरी और कृषि उद्योगों को खोलने पर मतभेदों के कारण वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच व्यापार वार्ता विफल हो गई।

दूसरी ओर, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश को रूसी तेल खरीदने के लिए अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से सामान खरीदना जारी रखे हुए हैं।

स्रोत:Reuters
