मार्को रुबियो: हम हर दिन भारत और पाकिस्तान पर नज़र रखते हैं
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्धविराम के संबंध में एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की।
अमेरिकी सचिव मार्को रुबियो / Reuters
18 अगस्त 2025

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर "हर दिन" नजर रखता है, क्योंकि संघर्ष विराम जल्दी ही टूट सकता है।

उन्होंने यह बयान एनबीसी मीट द प्रेस की क्रिस्टन वेल्कर के साथ एक साक्षात्कार के दौरान दिया, जब वे रूस और यूक्रेन के बारे में सवालों का जवाब दे रही थीं।

रुबियो ने कहा, "मैं कहूंगा कि युद्ध विराम की जटिलताओं में से एक यह है कि इसे बनाए रखना होता है, जो बहुत कठिन है।"

“मेरा मतलब है, हर दिन हम इस बात पर नजर रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हो रहा है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच क्या हो रहा है।”

रविवार को फॉक्स बिज़नेस को दिए एक अलग साक्षात्कार में, रुबियो ने कहा, "और मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली और धन्य हैं और हमें एक ऐसे राष्ट्रपति के लिए आभारी होना चाहिए जिसने शांति और शांति की प्राप्ति को अपने प्रशासन की प्राथमिकता बनाया है। हमने इसे कंबोडिया और थाईलैंड में देखा है। हमने इसे भारत-पाकिस्तान में देखा है। हमने इसे रवांडा और डीआरसी में देखा है। और हम दुनिया में शांति लाने के लिए हर संभव अवसर का लाभ उठाते रहेंगे।"

परमाणु हथियार संपन्न दक्षिण एशियाई पड़ोसियों ने मई में ट्रम्प द्वारा घोषित युद्ध विराम पर सहमति जताने के बाद लगभग तीन दशकों में अपनी सबसे खराब लड़ाई रोक दी थी।

इससे पहले चार दिनों तक सैकड़ों ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से किए गए हमलों में कम से कम 60 लोग मारे गए थे और हजारों लोगों को सीमा पर तथा विवादित कश्मीर में अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा था।

ट्रम्प ने बार-बार अपने प्रयासों का ज़िक्र किया है और व्यापार-आधारित हस्तक्षेप के बाद युद्धविराम पर सहमत होने के लिए पाकिस्तानी और भारतीय नेताओं की प्रशंसा की है।

हालाँकि, नई दिल्ली युद्धविराम में ट्रम्प की भूमिका से इनकार करती है, जबकि इस्लामाबाद अमेरिकी नेता को इसका श्रेय देता है और उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी कर चुका है। तब से, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर दो बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं

स्रोत:TRT World and Agencies
