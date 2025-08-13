21 जुलाई को, जब चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने यारलुंग त्सांगपो नदी पर मोतुओ जलविद्युत बांध के निर्माण की घोषणा की, तो भारत में गुस्से और चिंता की लहर दौड़ गई।

दो देशों के बीच साझा नदियों को लेकर यह डर फिर से उभर आया कि कहीं भविष्य में ये देश युद्ध की ओर न बढ़ जाएं। जब ऊपरी प्रवाह वाले देश बांध बनाते हैं, तो निचले प्रवाह वाले देशों में अक्सर चिंता होती है।

“अगर उन्होंने पानी का नल बंद कर दिया तो क्या होगा?” यह सवाल बार-बार उठता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस परियोजना को “ जल बम ” करार दिया।

भारतीय टीवी चैनलों ने इस पर आपदा के संभावित परिदृश्य दिखाए। पश्चिमी समाचार माध्यमों ने इसे भारत-चीन शक्ति संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया।

यारलुंग नदी तिब्बती पठार पर ग्लेशियरों से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है (जहां इसे लोहित कहा जाता है), असम में ब्रह्मपुत्र बनती है और बांग्लादेश में जमुना के रूप में बहती है।

यह नदी केवल जलमार्ग नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक धारा भी है। लाखों किसान और मछुआरे इस पर निर्भर हैं; हिंदू इसमें स्नान कर आत्मशुद्धि करते हैं; कवियों ने इसकी प्रशंसा में गीत लिखे हैं।

20वीं सदी की शुरुआत में, ब्रिटिश जासूसों ने इसे ब्रह्मपुत्र से जोड़ने की पुष्टि के लिए इसका पता लगाया था।

दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी 2020 में एक विवादित सीमा को लेकर भिड़े थे, कूटनीतिक रूप से एक-दूसरे को चुनौती दी और एशियाई मामलों में प्रभुत्व की दौड़ में लगे हुए हैं। चीन तो अरुणाचल प्रदेश को “दक्षिण तिब्बत” कहकर अपना दावा करता है।

लेकिन ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के भूगोल के प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय जल समझौतों के विशेषज्ञ आरोन वुल्फ इस पर चिंतित नहीं हैं।

“अंतरराष्ट्रीय नदियों पर तनाव अक्सर देखने को मिलता है। पहले राजनीतिक लोग और मीडिया संघर्ष और संभावित विवाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं,” उन्होंने TRT वर्ल्ड को बताया।

वुल्फ ने 1999 में एक महत्वपूर्ण पेपर लिखा था, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि देश साझा नदियों पर संघर्ष के बजाय समझौता करने की अधिक संभावना रखते हैं।

“आमतौर पर, पक्ष किसी न किसी प्रकार के समझौते पर पहुंच जाते हैं, और कभी-कभी ये समझौते दशकों तक चलते हैं, भले ही अन्य मुद्दों पर विवाद हो।”

लेकिन पानी पर अगला बड़ा युद्ध होने की धारणा कैसे बनी?

काल्पनिक ‘जल युद्ध’

1995 में, विश्व बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष इस्माइल सेरागेल्डिन ने प्रसिद्ध रूप से कहा था : “अगर इस सदी के युद्ध तेल पर लड़े गए, तो अगली सदी के युद्ध पानी पर लड़े जाएंगे - जब तक कि हम इस कीमती और महत्वपूर्ण संसाधन को प्रबंधित करने के अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलते।”

सेरागेल्डिन, जो मिस्र के थे, इथियोपिया के नील नदी पर बांध बनाने की योजनाओं को लेकर चिंतित थे। ग्रैंड इथियोपियन रेनैसेंस डैम कूटनीतिक बातचीत के बीच बनाया गया, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ।