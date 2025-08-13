21 जुलाई को, जब चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने यारलुंग त्सांगपो नदी पर मोतुओ जलविद्युत बांध के निर्माण की घोषणा की, तो भारत में गुस्से और चिंता की लहर दौड़ गई।
दो देशों के बीच साझा नदियों को लेकर यह डर फिर से उभर आया कि कहीं भविष्य में ये देश युद्ध की ओर न बढ़ जाएं। जब ऊपरी प्रवाह वाले देश बांध बनाते हैं, तो निचले प्रवाह वाले देशों में अक्सर चिंता होती है।
“अगर उन्होंने पानी का नल बंद कर दिया तो क्या होगा?” यह सवाल बार-बार उठता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस परियोजना को “जल बम” करार दिया।
भारतीय टीवी चैनलों ने इस पर आपदा के संभावित परिदृश्य दिखाए। पश्चिमी समाचार माध्यमों ने इसे भारत-चीन शक्ति संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया।
यारलुंग नदी तिब्बती पठार पर ग्लेशियरों से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है (जहां इसे लोहित कहा जाता है), असम में ब्रह्मपुत्र बनती है और बांग्लादेश में जमुना के रूप में बहती है।
यह नदी केवल जलमार्ग नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक धारा भी है। लाखों किसान और मछुआरे इस पर निर्भर हैं; हिंदू इसमें स्नान कर आत्मशुद्धि करते हैं; कवियों ने इसकी प्रशंसा में गीत लिखे हैं।
20वीं सदी की शुरुआत में, ब्रिटिश जासूसों ने इसे ब्रह्मपुत्र से जोड़ने की पुष्टि के लिए इसका पता लगाया था।
दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी 2020 में एक विवादित सीमा को लेकर भिड़े थे, कूटनीतिक रूप से एक-दूसरे को चुनौती दी और एशियाई मामलों में प्रभुत्व की दौड़ में लगे हुए हैं। चीन तो अरुणाचल प्रदेश को “दक्षिण तिब्बत” कहकर अपना दावा करता है।
लेकिन ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के भूगोल के प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय जल समझौतों के विशेषज्ञ आरोन वुल्फ इस पर चिंतित नहीं हैं।
“अंतरराष्ट्रीय नदियों पर तनाव अक्सर देखने को मिलता है। पहले राजनीतिक लोग और मीडिया संघर्ष और संभावित विवाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं,” उन्होंने TRT वर्ल्ड को बताया।
वुल्फ ने 1999 में एक महत्वपूर्ण पेपर लिखा था, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि देश साझा नदियों पर संघर्ष के बजाय समझौता करने की अधिक संभावना रखते हैं।
“आमतौर पर, पक्ष किसी न किसी प्रकार के समझौते पर पहुंच जाते हैं, और कभी-कभी ये समझौते दशकों तक चलते हैं, भले ही अन्य मुद्दों पर विवाद हो।”
लेकिन पानी पर अगला बड़ा युद्ध होने की धारणा कैसे बनी?
काल्पनिक ‘जल युद्ध’
1995 में, विश्व बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष इस्माइल सेरागेल्डिन ने प्रसिद्ध रूप से कहा था: “अगर इस सदी के युद्ध तेल पर लड़े गए, तो अगली सदी के युद्ध पानी पर लड़े जाएंगे - जब तक कि हम इस कीमती और महत्वपूर्ण संसाधन को प्रबंधित करने के अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलते।”
सेरागेल्डिन, जो मिस्र के थे, इथियोपिया के नील नदी पर बांध बनाने की योजनाओं को लेकर चिंतित थे। ग्रैंड इथियोपियन रेनैसेंस डैम कूटनीतिक बातचीत के बीच बनाया गया, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ।
सेरागेल्डिन अकेले नहीं थे। 2001 में, संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने भी ताजा पानी को लेकर संघर्ष के युद्ध में बदलने की आशंका जताई थी।
लेकिन वुल्फ और अन्य विशेषज्ञ, जिन्होंने पानी के संघर्षों का गहन अध्ययन किया है, कहते हैं कि पानी को लेकर शायद ही कोई युद्ध हुआ हो, सिवाय 4,500 साल पहले प्राचीन इराक के उम्मा और लगाश के बीच हुए युद्ध के।
“मैं यह नहीं कह रहा कि पानी पर कभी युद्ध नहीं होगा। शायद होगा। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हमारे पास 800 जल संधियों का रिकॉर्ड है और सीमाओं पर पानी को लेकर हिंसा का बहुत कम रिकॉर्ड है,” वुल्फ कहते हैं।
“जल युद्ध” की धारणा शीत युद्ध के अंत के समय उभरी, जब यह उम्मीद थी कि सैन्य खर्च का पैसा अब स्कूलों, अस्पतालों और पुस्तकालयों पर खर्च होगा।
जल युद्ध और शब्दार्थ
1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (IWT) ने भारत और पाकिस्तान के बीच तीन युद्धों को सहा है।
यहां तक कि मई 2025 में चार दिनों के संघर्ष के बाद, जब रॉकेट और मिसाइलें दागी गईं, नई दिल्ली ने संधि को निशाना बनाया। इस्लामाबाद ने तुरंत चेतावनी दी कि पानी को मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध माना जाएगा।
यहां भी, वुल्फ युद्ध के समर्थकों की बातों से सहमत नहीं हैं।
“मैं हमेशा राजनेताओं और जल विशेषज्ञों की बातों को अलग करता हूं। राजनेता आमतौर पर अपने मतदाताओं से बात कर रहे होते हैं,” वे कहते हैं।
भारत ने IWT को रद्द नहीं किया या उससे पीछे नहीं हटा। नई दिल्ली ने कहा कि वह इसे ‘स्थगित’ कर रहा है। “यह एक बहुत ही विशिष्ट शब्द है। अब तक, इन बयानों से कोई जलविज्ञान संबंधी प्रभाव नहीं देखा गया है,” वुल्फ कहते हैं।
चीन का भारत के साथ कोई औपचारिक जल-साझाकरण समझौता नहीं है। वह अंतरराष्ट्रीय नदियों पर बाध्यकारी बहुपक्षीय संधियों पर हस्ताक्षर करने से हिचकिचाता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि चीन अन्य देशों के साथ जल प्रवाह प्रबंधन पर सहयोग नहीं करता, वुल्फ कहते हैं।
“चीन अंतरराष्ट्रीय बेसिन पर बहुपक्षीय समझौतों में बड़ा नहीं है,” लेकिन यह “डेटा साझा करने, प्रारंभिक चेतावनी और जल गुणवत्ता पर सहमति” जैसे मामलों में सहयोग करता है। कभी-कभी, समझौता स्पष्ट नहीं बल्कि निहित होता है।
मोतुओ परियोजना, जिसकी लागत अनुमानित $167 बिलियन है और जो इंग्लैंड को एक साल तक बिजली देने में सक्षम है, भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है।
इसका मतलब है कि भारत और बांग्लादेश के लिए विश्वसनीय और समय पर डेटा साझा करना महत्वपूर्ण होगा ताकि किसी भी अचानक प्रवाह वृद्धि से बचा जा सके।
ग्लेशियरों पर बर्फ का पिघलना, अनियमित मानसून पैटर्न और बाढ़, जिसने हाल के वर्षों में भारत और चीन को प्रभावित किया है, सहयोग को और प्रोत्साहित करेगा, वुल्फ कहते हैं।
“इन सभी दबावों के बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन इतिहास के आधार पर मेरा मानना है कि हम युद्ध की ओर नहीं बढ़ेंगे। युद्ध कुछ भी हल नहीं करता। युद्ध से आपको और पानी नहीं मिलता,” वे कहते हैं।