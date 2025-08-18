तुर्की ने शनिवार को बाढ़ के कारण पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए एक बयान में कहा कि वे पाकिस्तान में बाढ़ के कारण हुई जानमाल की हानि से बेहद दुखी हैं।
बयान में यह भी कहा गया है कि 'हम उन लोगों पर अल्लाह की दया की कामना करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और पाकिस्तान के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।'
पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, शनिवार को पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 321 हो गई।
मृतकों में से ज़्यादातर उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जहाँ प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि 307 लोग मारे गए हैं।
गिलगित-बाल्टिस्तान प्रांत में पाँच लोगों और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (जिसे आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी कहा जाता है) में नौ लोगों के मारे जाने की खबर है।
मोबाइल फ़ोन टावरों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कई इलाकों में संचार व्यवस्था भी ठप हो गई है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार से 10 सितंबर तक मानसून की बारिश के एक और दौर की चेतावनी दी है।
अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि तापमान में वृद्धि से ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने में तेज़ी आई है, जिससे नदियों में जल प्रवाह बढ़ गया है।
मानसून की बारिश, जो आमतौर पर जून से सितंबर तक होती है, अक्सर पाकिस्तान सहित पूरे दक्षिण एशिया में तबाही मचाती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने हाल के वर्षों में इसकी अप्रत्याशितता और तीव्रता को बढ़ा दिया है।