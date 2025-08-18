गिलगित-बाल्टिस्तान प्रांत में पाँच लोगों और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (जिसे आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी कहा जाता है) में नौ लोगों के मारे जाने की खबर है।

मोबाइल फ़ोन टावरों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कई इलाकों में संचार व्यवस्था भी ठप हो गई है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार से 10 सितंबर तक मानसून की बारिश के एक और दौर की चेतावनी दी है।

अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि तापमान में वृद्धि से ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने में तेज़ी आई है, जिससे नदियों में जल प्रवाह बढ़ गया है।

मानसून की बारिश, जो आमतौर पर जून से सितंबर तक होती है, अक्सर पाकिस्तान सहित पूरे दक्षिण एशिया में तबाही मचाती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने हाल के वर्षों में इसकी अप्रत्याशितता और तीव्रता को बढ़ा दिया है।