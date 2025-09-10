अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
2 मिनट पढ़ने के लिए
ट्रम्प ने कहा, अमेरिका, भारत व्यापार वार्ता जारी रखेंगे
ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच "विशेष संबंध" हैं और "मैं हमेशा मोदी का मित्र रहूंगा।"
ट्रम्प ने कहा, अमेरिका, भारत व्यापार वार्ता जारी रखेंगे
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की। / Reuters
10 सितम्बर 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।

ट्रंप ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल के प्लेटफॉर्म पर लिखा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।"

उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगामी चर्चाओं को लेकर विश्वास व्यक्त किया।

"मैं आने वाले हफ़्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ।"

ट्रंप ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।"

उनकी यह टिप्पणी अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों के कारण उत्पन्न तनाव के बीच आई है।

सूचित

यह तनाव अगस्त में और बढ़ गया जब अमेरिका ने पहले भारतीय आयातों पर 25% शुल्क लगाया, और बाद में भारत द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात के जवाब में इसे दोगुना करके 50% कर दिया।

भारत ने अमेरिकी अधिभार को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" करार दिया है।

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच "विशेष संबंध" हैं और "मैं हमेशा मोदी का मित्र रहूँगा।"

मोदी ने ट्रंप की भावनाओं का स्वागत किया।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूँ और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूँ।"

स्रोत:AA
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us