अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।

ट्रंप ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल के प्लेटफॉर्म पर लिखा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।"

उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगामी चर्चाओं को लेकर विश्वास व्यक्त किया।

"मैं आने वाले हफ़्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ।"

ट्रंप ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।"

उनकी यह टिप्पणी अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों के कारण उत्पन्न तनाव के बीच आई है।