अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।
ट्रंप ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल के प्लेटफॉर्म पर लिखा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।"
उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगामी चर्चाओं को लेकर विश्वास व्यक्त किया।
"मैं आने वाले हफ़्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ।"
ट्रंप ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।"
उनकी यह टिप्पणी अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों के कारण उत्पन्न तनाव के बीच आई है।
यह तनाव अगस्त में और बढ़ गया जब अमेरिका ने पहले भारतीय आयातों पर 25% शुल्क लगाया, और बाद में भारत द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात के जवाब में इसे दोगुना करके 50% कर दिया।
भारत ने अमेरिकी अधिभार को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" करार दिया है।
ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच "विशेष संबंध" हैं और "मैं हमेशा मोदी का मित्र रहूँगा।"
मोदी ने ट्रंप की भावनाओं का स्वागत किया।
उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूँ और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूँ।"