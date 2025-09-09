अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
शी जिनपिंग ने ब्रिक्स देशों से 'सभी प्रकार के संरक्षणवाद का विरोध करने' का आह्वान किया
शी जिनपिंग ने ब्रिक्स देशों से 'सभी प्रकार के संरक्षणवाद का विरोध करने' का आह्वान किया
शी ने ब्रिक्स देशों से अपने फायदे का लाभ उठाने तथा अर्थव्यवस्था, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने का आग्रह किया। / AP
9 सितम्बर 2025

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को एक वर्चुअल लीडर्स समिट में 11 देशों के ब्रिक्स समूह से "सभी प्रकार के संरक्षणवाद का विरोध" करने का आह्वान किया।

ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देशों के समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हमें विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखना चाहिए और सभी प्रकार के संरक्षणवाद का विरोध करना चाहिए।"

शी ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बदल जाएँ, हमें एक खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण को बढ़ावा देने, अवसरों को साझा करने और खुलेपन के माध्यम से सभी के लिए जीत-जीत वाले परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए।"

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने "बहुपक्षवाद की रक्षा" पर चर्चा के लिए यह वर्चुअल बैठक बुलाई।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक व्यवस्था की रक्षा के लिए "खुलेपन और जीत-जीत वाले सहयोग" को बनाए रखने का आह्वान करते हुए, शी ने कहा ने कहा: "आर्थिक वैश्वीकरण इतिहास की एक अप्रतिरोध्य प्रवृत्ति है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें सार्वभौमिक रूप से लाभकारी और समावेशी आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, विकास को अपने अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के केंद्र में रखना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश्विक दक्षिण के देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में समान रूप से भाग लें और विकास के लाभों में साझा करें।"

स्रोत:AFP
