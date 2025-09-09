चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को एक वर्चुअल लीडर्स समिट में 11 देशों के ब्रिक्स समूह से "सभी प्रकार के संरक्षणवाद का विरोध" करने का आह्वान किया।

ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देशों के समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हमें विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखना चाहिए और सभी प्रकार के संरक्षणवाद का विरोध करना चाहिए।"

शी ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बदल जाएँ, हमें एक खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण को बढ़ावा देने, अवसरों को साझा करने और खुलेपन के माध्यम से सभी के लिए जीत-जीत वाले परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए।"