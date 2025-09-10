रॉयटर्स के अनुसार, चीन द्वारा नियंत्रित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सामग्री के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में भारत, एक मजबूत विद्रोही समूह की मदद से म्यांमार से दुर्लभ-पृथ्वी के नमूने प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।
तीन सूत्रों के अनुसार, भारत के खान मंत्रालय ने सरकारी और निजी कंपनियों से अनुरोध किया है कि वे पूर्वोत्तर म्यांमार में स्थित उन खदानों से नमूने एकत्र करने और स्थानांतरित करने की संभावना की जाँच करें, जिन पर काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी का नियंत्रण है।
सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली घरेलू प्रयोगशालाओं में नमूनों की जाँच करवाना चाहती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें पर्याप्त मात्रा में भारी दुर्लभ मृदा तत्व मौजूद हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक कारों और अन्य अत्याधुनिक मशीनों में इस्तेमाल के लिए चुम्बकों में परिवर्तित किया जा सके।
दो लोगों के अनुसार, मंत्रालय ने जुलाई में एक ऑनलाइन बैठक के दौरान यह अनुरोध किया था, जो एक असामान्य अवसर था जब दिल्ली किसी गैर-सरकारी कंपनी के साथ बातचीत कर रही थी।
एक सूत्र के अनुसार, आईआरईएल, मिडवेस्ट और कम से कम एक अन्य कंपनी के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।
केआईए ने भारत के विश्लेषण के लिए नमूने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, चौथे व्यक्ति ने बताया, जो सशस्त्र समूह का एक अधिकारी है।
केआईए अधिकारी के अनुसार, विद्रोही इस बात का आकलन करने पर भी सहमत हो गए हैं कि क्या भारत को थोक निर्यात संभव है, जिन्होंने अन्य सूत्रों की तरह संवेदनशील मामलों पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात की।
दुर्लभ मृदा खनिजों की अपेक्षाकृत प्रचुरता के बावजूद, चीन इन खनिजों को चुम्बक में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लगभग सभी तकनीकों पर नियंत्रण रखता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने व्यापार संघर्ष के बीच अपनी भू-राजनीतिक पकड़ मज़बूत करने के प्रयास में, बीजिंग ने इस वर्ष भारत जैसे बड़े देशों को प्रसंस्कृत दुर्लभ मृदा खनिजों के अपने निर्यात में भारी कटौती की है।
भारत ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने के लिए कदम उठाए हैं। 31 अगस्त को, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उन्होंने म्यांमार की सेना के नेता मिन आंग ह्लाइंग से चीन में मुलाकात की, जिनके सैनिक केआईए से लड़ रहे हैं, और उन्होंने दुर्लभ मृदा खनन पर चर्चा की। उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया।
भारत दुर्लभ-पृथ्वी तत्वों को उच्च शुद्धता स्तर तक संसाधित करने के लिए औद्योगिक पैमाने पर सुविधाओं की कमी को भी दूर करने का प्रयास कर रहा है।
रॉयटर्स ने पिछले महीने बताया था कि आईआरईएल ने दुर्लभ-पृथ्वी चुम्बकों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए जापानी और कोरियाई कंपनियों के साथ साझेदारी की मांग की है।
रॉयटर्स द्वारा केआईए के साथ भारत की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर, दिल्ली में विचार-विमर्श से परिचित एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों में देश की रुचि कोई रहस्य नहीं है।
अधिकारी ने विद्रोही समूह के साथ सीधे संपर्क का उल्लेख किए बिना कहा, "हम स्वाभाविक रूप से वैश्विक स्तर पर उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं से दुर्लभ-पृथ्वी खनिजों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय-से-व्यवसाय आधार पर व्यावसायिक सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।"
बीजिंग, सैन्य शासन को अपने क्षेत्र में स्थिरता की गारंटी मानता है और उसने केआईए पर पीछे हटने का दबाव डाला है। बदले में, मिलिशिया पड़ोसी देश भारत के साथ अपनी सक्रियता बढ़ा रही है।
दिल्ली के अधिकारी केआईए के साथ दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते में रुचि रखते हैं, लेकिन दूरदराज और अविकसित पहाड़ी क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में इस सामग्री को लाने की रसद संबंधी चुनौतियों को लेकर चिंताएँ हैं, ऐसा दो लोगों ने रॉयटर्स को बताया।