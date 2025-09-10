संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने व्यापार संघर्ष के बीच अपनी भू-राजनीतिक पकड़ मज़बूत करने के प्रयास में, बीजिंग ने इस वर्ष भारत जैसे बड़े देशों को प्रसंस्कृत दुर्लभ मृदा खनिजों के अपने निर्यात में भारी कटौती की है।

भारत ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने के लिए कदम उठाए हैं। 31 अगस्त को, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उन्होंने म्यांमार की सेना के नेता मिन आंग ह्लाइंग से चीन में मुलाकात की, जिनके सैनिक केआईए से लड़ रहे हैं, और उन्होंने दुर्लभ मृदा खनन पर चर्चा की। उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया।

भारत दुर्लभ-पृथ्वी तत्वों को उच्च शुद्धता स्तर तक संसाधित करने के लिए औद्योगिक पैमाने पर सुविधाओं की कमी को भी दूर करने का प्रयास कर रहा है।

रॉयटर्स ने पिछले महीने बताया था कि आईआरईएल ने दुर्लभ-पृथ्वी चुम्बकों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए जापानी और कोरियाई कंपनियों के साथ साझेदारी की मांग की है।

रॉयटर्स द्वारा केआईए के साथ भारत की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर, दिल्ली में विचार-विमर्श से परिचित एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों में देश की रुचि कोई रहस्य नहीं है।

अधिकारी ने विद्रोही समूह के साथ सीधे संपर्क का उल्लेख किए बिना कहा, "हम स्वाभाविक रूप से वैश्विक स्तर पर उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं से दुर्लभ-पृथ्वी खनिजों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय-से-व्यवसाय आधार पर व्यावसायिक सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।"

बीजिंग, सैन्य शासन को अपने क्षेत्र में स्थिरता की गारंटी मानता है और उसने केआईए पर पीछे हटने का दबाव डाला है। बदले में, मिलिशिया पड़ोसी देश भारत के साथ अपनी सक्रियता बढ़ा रही है।

दिल्ली के अधिकारी केआईए के साथ दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते में रुचि रखते हैं, लेकिन दूरदराज और अविकसित पहाड़ी क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में इस सामग्री को लाने की रसद संबंधी चुनौतियों को लेकर चिंताएँ हैं, ऐसा दो लोगों ने रॉयटर्स को बताया।