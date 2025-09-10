तुर्की
तुर्की के रक्षा मंत्री ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मुलाकात की
मंत्रालय ने तुर्की के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोसयाल पर एक संक्षिप्त बयान में कहा कि गुलेर और उनके प्रतिनिधिमंडल ने शरीफ और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की।
तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री यासर गुलेर का 9 सितंबर को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वागत किया। / AA
10 सितम्बर 2025

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलेर का इस्लामाबाद में स्वागत किया, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की।

मंत्रालय ने तुर्की की सोशल मीडिया साइट NSosyal पर जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा कि गुलेर और उनके समूह ने शरीफ़ और अन्य अधिकारियों से बात की।

गुलेर ने पाकिस्तानी नेता को तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैय्यप एर्दोआन की ओर से शुभकामनाएँ भी भेजीं।

इससे पहले तुर्की के रक्षा मंत्री ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष ख्वाजा आसिफ और वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान से मुलाकात की।

यासर गुलेर ने कहा कि तुर्की के ठेकेदारों ने पाकिस्तान में 3.5 अरब डॉलर की लागत की 72 बड़ी परियोजनाएं पूरी की हैं, जिनमें मुख्य रूप से परिवहन, आवास और ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं।

गुलेर ने इस्लामाबाद में आयोजित तुर्की-पाकिस्तान संयुक्त व्यापार आयोग (जेईसी) के 16वें सत्र में कहा, "जब हम अपने द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों को देखते हैं, तो पिछले वर्ष हमारा व्यापार 1.4 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% की वृद्धि दर्शाता है।"

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को उच्चतर स्तरों तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को स्थायी और संतुलित तरीके से बढ़ावा देना है, ताकि नेताओं द्वारा निर्धारित 5 बिलियन डॉलर के व्यापार लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके।

गुलर ने याद दिलाया कि हाल ही में पाकिस्तान में आयोजित उच्च-स्तरीय रणनीतिक सहयोग परिषद की बैठक के दौरान व्यापार, जल संसाधन, कृषि, ऊर्जा, संस्कृति, परिवार और सामाजिक सेवाओं, विज्ञान, बैंकिंग, शिक्षा, रक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।

गुलर ने कहा कि तुर्की को उम्मीद है कि आगामी समय में इस समझौते का विस्तार सेवाओं, निवेश और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए किया जाएगा।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों देशों के बीच सहयोग केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है।

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि तुर्की और पाकिस्तान हमेशा वैश्विक मुद्दों पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, मंत्री ने कहा कि रक्षा उद्योग में सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी के सबसे मज़बूत स्तंभों में से एक है।

