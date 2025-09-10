उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को उच्चतर स्तरों तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को स्थायी और संतुलित तरीके से बढ़ावा देना है, ताकि नेताओं द्वारा निर्धारित 5 बिलियन डॉलर के व्यापार लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके।

गुलर ने याद दिलाया कि हाल ही में पाकिस्तान में आयोजित उच्च-स्तरीय रणनीतिक सहयोग परिषद की बैठक के दौरान व्यापार, जल संसाधन, कृषि, ऊर्जा, संस्कृति, परिवार और सामाजिक सेवाओं, विज्ञान, बैंकिंग, शिक्षा, रक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।

गुलर ने कहा कि तुर्की को उम्मीद है कि आगामी समय में इस समझौते का विस्तार सेवाओं, निवेश और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए किया जाएगा।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि दोनों देशों के बीच सहयोग केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है।

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि तुर्की और पाकिस्तान हमेशा वैश्विक मुद्दों पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, मंत्री ने कहा कि रक्षा उद्योग में सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी के सबसे मज़बूत स्तंभों में से एक है।