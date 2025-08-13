पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस्लामाबाद में अपनी नवीनतम आतंकवाद विरोधी वार्ता आयोजित की, जिसमें आतंकवाद "सभी रूपों और अभिव्यक्तियों" से लड़ने की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया।
यह बैठक मंगलवार को पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के विशेष सचिव नबील मुनीर और अमेरिकी विदेश विभाग के कार्यवाहक आतंकवाद विरोधी समन्वयक ग्रेगरी डी. लोर्जेर्फो की सह-अध्यक्षता में हुई।
दोनों पक्षों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए), दाएश-के और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे आतंकवादी समूहों से खतरों के खिलाफ प्रभावी रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया।
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले आतंकवादी संगठनों को रोकने के लिए पाकिस्तान के निरंतर प्रयासों की सराहना की।
वाशिंगटन ने हाल के हमलों, जैसे जाफर एक्सप्रेस बम विस्फोट और खुजदार में स्कूल बस विस्फोट में नागरिकों और कानून प्रवर्तन कर्मियों के नुकसान पर शोक व्यक्त किया।
वार्ता में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने और क्षमता निर्माण के महत्व पर चर्चा की गई।
दोनों पक्षों ने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने के उपायों पर चर्चा की।
प्रतिभागियों ने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों में एक साथ काम करने के अपने इरादे की पुष्टि की, ताकि स्थायी और प्रभावी आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके।
लंबे समय से चले आ रहे अमेरिका-पाकिस्तान साझेदारी पर जोर देते हुए, दोनों पक्षों ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने और शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर और संरचित जुड़ाव आवश्यक है।