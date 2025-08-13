वाशिंगटन ने हाल के हमलों, जैसे जाफर एक्सप्रेस बम विस्फोट और खुजदार में स्कूल बस विस्फोट में नागरिकों और कानून प्रवर्तन कर्मियों के नुकसान पर शोक व्यक्त किया।

वार्ता में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने और क्षमता निर्माण के महत्व पर चर्चा की गई।

दोनों पक्षों ने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने के उपायों पर चर्चा की।

प्रतिभागियों ने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों में एक साथ काम करने के अपने इरादे की पुष्टि की, ताकि स्थायी और प्रभावी आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके।

लंबे समय से चले आ रहे अमेरिका-पाकिस्तान साझेदारी पर जोर देते हुए, दोनों पक्षों ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने और शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर और संरचित जुड़ाव आवश्यक है।