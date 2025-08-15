गाजा में एक गंभीर गर्मी की लहर के कारण त्वचा रोगों में व्यापक वृद्धि हो रही है, अल-शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने गुरुवार को कहा।
अबू सलमिया ने बताया कि बढ़ते तापमान और पीने के पानी की गंभीर कमी के कारण गाजा पट्टी में सभी उम्र के निवासियों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है, स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया।
उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पताल आवश्यक चिकित्सा उपकरणों को संचालित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि ईंधन की आपूर्ति रोक दी गई है, जिससे मरीजों और घायलों की जान को सीधा खतरा है।
इस बीच, स्वास्थ्य कर्मी कठिन परिस्थितियों में सेवा देना जारी रखे हुए हैं।
अबू सलमिया ने इस बात पर जोर दिया कि अस्पताल गंभीर स्थिति में हैं और जीवन रक्षक उपकरणों का संचालन न कर पाना विनाशकारी है। उन्होंने यह भी बताया कि इजरायली सेना स्कूलों, अस्पतालों और विस्थापित लोगों के तंबुओं को निशाना बनाना जारी रखे हुए है।
उन्होंने आगे कहा कि गाजा में मानवीय संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है।
इजरायली सेना ने अंतरराष्ट्रीय संघर्ष विराम की अपीलों को खारिज करते हुए अक्टूबर 2023 से गाजा में एक क्रूर युद्ध छेड़ रखा है, जिसमें 61,700 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और इसका स्वास्थ्य प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
पिछले नवंबर में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
इजरायल को गाजा पर युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के मामले का भी सामना करना पड़ रहा है।