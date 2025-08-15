गाजा में एक गंभीर गर्मी की लहर के कारण त्वचा रोगों में व्यापक वृद्धि हो रही है, अल-शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने गुरुवार को कहा।

अबू सलमिया ने बताया कि बढ़ते तापमान और पीने के पानी की गंभीर कमी के कारण गाजा पट्टी में सभी उम्र के निवासियों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है, स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पताल आवश्यक चिकित्सा उपकरणों को संचालित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि ईंधन की आपूर्ति रोक दी गई है, जिससे मरीजों और घायलों की जान को सीधा खतरा है।

इस बीच, स्वास्थ्य कर्मी कठिन परिस्थितियों में सेवा देना जारी रखे हुए हैं।

अबू सलमिया ने इस बात पर जोर दिया कि अस्पताल गंभीर स्थिति में हैं और जीवन रक्षक उपकरणों का संचालन न कर पाना विनाशकारी है। उन्होंने यह भी बताया कि इजरायली सेना स्कूलों, अस्पतालों और विस्थापित लोगों के तंबुओं को निशाना बनाना जारी रखे हुए है।