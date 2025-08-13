अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
अमेरिकी खजाने के बेसेंट का कहना है कि व्यापार वार्ताओं में भारत 'असहयोगी' रहा है
वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अक्टूबर के अंत तक स्विट्जरलैंड और भारत सहित प्रमुख साझेदारों के साथ बातचीत पूरी हो जाएगी।
अमेरिकी ख़ज़ाने की बेसेंट का कहना है कि व्यापार वार्ता में भारत "अड़ियल" रहा / AP
13 अगस्त 2025

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि स्विट्जरलैंड और भारत सहित कई बड़े व्यापार समझौते लंबित हैं, लेकिन उन्होंने वाशिंगटन के साथ बातचीत में नई दिल्ली को "थोड़ा अनिच्छुक" बताया।

फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के "कडलो" कार्यक्रम में मंगलवार को बात करते हुए बेसेंट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन अक्टूबर के अंत तक अपने व्यापार वार्तालाप को पूरा कर सकेगा।

"यह एक आकांक्षा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक अच्छी स्थिति में हैं," उन्होंने कहा।

"मुझे लगता है कि हम सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ महत्वपूर्ण शर्तों पर सहमत हो सकते हैं।"

मंत्री ने भारत या स्विट्जरलैंड के साथ अड़चनों पर विस्तार से चर्चा नहीं की, लेकिन उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। यह तनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के हालिया कदम के बाद बढ़ा, जिसमें उन्होंने भारत के रूसी तेल खरीदने का हवाला दिया।

भारत ने इन शुल्कों को "अनुचित" बताया है और कहा है कि वह व्यापार संबंधी चिंताओं को हल करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।

संबंध अपने निम्नतम स्तर पर

सूचित

अमेरिका-भारत संबंध तब मजबूत दिखे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में व्हाइट हाउस का दौरा किया, और दोनों पक्षों ने अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का संकल्प लिया।

लेकिन व्यापार, शुल्क और वाशिंगटन द्वारा नई दिल्ली पर रूसी तेल आयात में कटौती के दबाव को लेकर जल्द ही तनाव उभर आया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की "न्यायसंगत और पारस्परिक योजना" ने अमेरिकी वस्तुओं पर भारत के उच्च शुल्क को निशाना बनाया।

जुलाई की समय सीमा बिना किसी समझौते के बीत गई, और बाद की वार्ताएं विफल रहीं।

इसके बाद ट्रंप ने भारतीय आयातों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया और बाद में इसे 25 प्रतिशत और बढ़ा दिया, जिसमें उन्होंने रूसी तेल खरीदने का हवाला दिया।

नई दिल्ली ने इन कदमों को "अनुचित और अव्यावहारिक" बताया और मास्को के साथ अमेरिका और यूरोपीय व्यापार को जारी रखने की ओर इशारा किया।

स्रोत:TRT World & Agencies
