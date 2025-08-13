अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि स्विट्जरलैंड और भारत सहित कई बड़े व्यापार समझौते लंबित हैं, लेकिन उन्होंने वाशिंगटन के साथ बातचीत में नई दिल्ली को "थोड़ा अनिच्छुक" बताया।

फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के "कडलो" कार्यक्रम में मंगलवार को बात करते हुए बेसेंट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन अक्टूबर के अंत तक अपने व्यापार वार्तालाप को पूरा कर सकेगा।

"यह एक आकांक्षा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक अच्छी स्थिति में हैं," उन्होंने कहा।

"मुझे लगता है कि हम सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ महत्वपूर्ण शर्तों पर सहमत हो सकते हैं।"

मंत्री ने भारत या स्विट्जरलैंड के साथ अड़चनों पर विस्तार से चर्चा नहीं की, लेकिन उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। यह तनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के हालिया कदम के बाद बढ़ा, जिसमें उन्होंने भारत के रूसी तेल खरीदने का हवाला दिया।

भारत ने इन शुल्कों को "अनुचित" बताया है और कहा है कि वह व्यापार संबंधी चिंताओं को हल करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।

संबंध अपने निम्नतम स्तर पर