चीन के शीर्ष राजनयिक ने भारत के साथ संबंधों में 'सकारात्मक रुझान' की सराहना की
2 एशियाई पड़ोसियों ने हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो 2020 में गलवान सीमा संघर्ष के बाद से तनावपूर्ण थे
14 जुलाई, 2025 को बीजिंग में वार्ता से पहले वांग यी ने एस जयशंकर से हाथ मिलाया। (गाओ जी/शिन्हुआ वाया एपी) / AP
10 घंटे पहले

मंगलवार को प्रकाशित बैठक के विवरण के अनुसार, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष को बताया कि चीन और भारत के बीच संबंध सहयोग की दिशा में "सकारात्मक प्रवृत्ति" पर हैं।

2020 में, दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश दक्षिण एशिया में नियंत्रण के लिए एक-दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी बनकर एक हिंसक सीमा युद्ध में उलझ गए।

चीन का मुकाबला करने के प्रयास में, भारत अब क्वाड सुरक्षा गठबंधन का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं।

हालाँकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू-राजनीतिक उथल-पुथल में उलझे इन देशों ने अपने संबंधों को बहाल करने के लिए कदम उठाए हैं।

अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, "हम एक निष्पक्ष, संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहते हैं, जिसमें बहुध्रुवीय एशिया भी शामिल हो। सुधारित बहुपक्षवाद भी आज की आवश्यकता है। वर्तमान परिवेश में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना और उसे बढ़ाना भी स्पष्ट रूप से आवश्यक है।"

अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान, वांग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की उम्मीद है।

भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, मोदी 2018 के बाद से इसी महीने अपनी पहली चीन यात्रा पर जा सकते हैं।

अक्टूबर में रूस में मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाँच साल में पहली बार मुलाकात के बाद से, संबंधों में सुधार हुआ है।

हाल के हफ़्तों में, चीन और भारत के अधिकारियों ने कहा है कि वे सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर चर्चा कर रहे हैं, जो 2020 से निलंबित है।

इसकी बहाली प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण होगी, और सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और पर्यटक वीज़ा जारी करने पर चर्चा के बाद होगी।

स्रोत:AFP
