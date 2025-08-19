भारत-चीन संबंधों में सुधार की प्रवृत्ति है और बीजिंग ने दुर्लभ पृथ्वी पर नई दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है, एक शीर्ष भारतीय अधिकारी और एक सूत्र ने मंगलवार को रॉयटर्स को बताया, क्योंकि पड़ोसी 2020 के सीमा संघर्ष से क्षतिग्रस्त हुए संबंधों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं।
शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से कुछ दिन पहले, चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ 24वें दौर की सीमा वार्ता के लिए भारत में हैं।
वार्ता के बाद, वांग यी मंगलवार को मोदी से सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और पर्यटक वीज़ा जारी करने पर चर्चा करने वाले हैं।
डोभाल ने वार्ता की शुरुआत करते हुए वांग से कहा, "इसमें तेज़ी देखी गई है। सीमाएँ शांत हैं। शांति और सौहार्द बना हुआ है।" उन्होंने आगे कहा, "हमारे द्विपक्षीय संबंध और भी मज़बूत हुए हैं।"
उन्होंने कहा, "जो नया माहौल बना है, उससे हमें उन विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद मिली है जिन पर हम काम कर रहे हैं।"
इससे पहले मंगलवार को, एक भारतीय सूत्र ने बताया कि चीन ने भारत की तीन प्रमुख चिंताओं का समाधान करने का वादा किया है। सूत्र ने बताया कि वांग ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर को आश्वासन दिया है कि बीजिंग भारत की उर्वरकों, दुर्लभ मृदाओं और सुरंग खोदने वाली मशीनों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है।
अतीत में, चीन ने अमेरिका और यूरोप के लिए निर्यात लाइसेंसों में तेज़ी लाने का वादा किया है, बिना नियंत्रण प्रणाली को पूरी तरह से उखाड़ फेंके।
इन समझौतों के बाद और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लंबित आवेदनों के विशाल निपटान के बावजूद, जून में चीन के दुर्लभ मृदा और संबंधित चुम्बकों के निर्यात में तेज़ी आई।
हालांकि, चीनी सीमा शुल्क आँकड़ों से पता चला है कि भारत को दुर्लभ मृदा चुम्बकों का निर्यात जनवरी के स्तर से अभी भी 58% कम है। देश-स्तरीय आँकड़े उपलब्ध होने वाला अंतिम महीना जून है।
6.9 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा भंडार के साथ, भारत दुनिया में पाँचवें स्थान पर है, हालाँकि वहाँ चुम्बकों का उत्पादन नहीं होता। भारत अपने अधिकांश चुम्बक चीन से आयात करता है।