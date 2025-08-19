इससे पहले मंगलवार को, एक भारतीय सूत्र ने बताया कि चीन ने भारत की तीन प्रमुख चिंताओं का समाधान करने का वादा किया है। सूत्र ने बताया कि वांग ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर को आश्वासन दिया है कि बीजिंग भारत की उर्वरकों, दुर्लभ मृदाओं और सुरंग खोदने वाली मशीनों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है।

अतीत में, चीन ने अमेरिका और यूरोप के लिए निर्यात लाइसेंसों में तेज़ी लाने का वादा किया है, बिना नियंत्रण प्रणाली को पूरी तरह से उखाड़ फेंके।

इन समझौतों के बाद और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लंबित आवेदनों के विशाल निपटान के बावजूद, जून में चीन के दुर्लभ मृदा और संबंधित चुम्बकों के निर्यात में तेज़ी आई।

हालांकि, चीनी सीमा शुल्क आँकड़ों से पता चला है कि भारत को दुर्लभ मृदा चुम्बकों का निर्यात जनवरी के स्तर से अभी भी 58% कम है। देश-स्तरीय आँकड़े उपलब्ध होने वाला अंतिम महीना जून है।

6.9 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा भंडार के साथ, भारत दुनिया में पाँचवें स्थान पर है, हालाँकि वहाँ चुम्बकों का उत्पादन नहीं होता। भारत अपने अधिकांश चुम्बक चीन से आयात करता है।