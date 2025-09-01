ორშაბათს Bloomberg News-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ChatGPT-ის მფლობელი კომპანია OpenAI, ინდოეთში ეძებს ადგილობრივ პარტნიორებს მინიმუმ 1 გიგავატი სიმძლავრის მონაცემთა ცენტრის ასაშენებლად.
Microsoft-ის მხარდაჭერით მოქმედი OpenAI, ოფიციალურად დარეგისტრირდა როგორც იურიდიული პირი ინდოეთში და დაიწყო ადგილობრივი გუნდის შექმნა.
კომპანიამ აგვისტოში განაცხადა, რომ გეგმავს გახსნას თავისი პირველი ინდური ოფისი ნიუ დელიში ამ წლის ბოლოს, რათა გააფართოოს თავისი ყოფნა ინდოეთში, რომელიც მომხმარებელთა ბაზის თვალსაზრისით მისი სიდიდით მეორე ბაზარია.
Bloomberg News-მა აღნიშნა, რომ ახალი დიდი მონაცემთა ცენტრის აშენების გეგმა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი აზიაში OpenAI-ის Stargate ბრენდის ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურის ინიციატივისთვის.
Bloomberg-მა განაცხადა, რომ ინდოეთში OpenAI-ის შემოთავაზებული პროექტის ადგილმდებარეობა და ვადები გაურკვეველი რჩება და დასძინა, რომ აღმასრულებელმა დირექტორმა სემ ალტმანმა შესაძლოა ამ ობიექტის შესახებ განაცხადოს ქვეყანაში სექტემბერში ვიზიტის დროს.
იანვარში აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა Stargate-ის ინიციატივა, რომელიც დაფინანსებულია SoftBank-ის, OpenAI-ის და Oracle-ის მიერ და მოიცავს 500 მილიარდ დოლარამდე კერძო სექტორის ინვესტიციას ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურისთვის.