1 მინიმალური კითხვა
Bloomberg-ი: OpenAI ინდოეთში 1 გიგავატიანი მონაცემთა ცენტრის შექმნას გეგმავს
ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვან გარდამტეხ მომენტს წარმოადგენს OpenAI-ის აზიურ სტრატეგიაში, რადგან ის აყალიბებს ადგილობრივ ყოფნას და ინფრასტრუქტურას თავის მეორე უდიდეს მომხმარებელთა ბაზარზე.
Bloomberg-ი: OpenAI ინდოეთში 1 გიგავატიანი მონაცემთა ცენტრის შექმნას გეგმავს
/ Reuters
1 სექტემბერი 2025

ორშაბათს Bloomberg News-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ChatGPT-ის მფლობელი კომპანია OpenAI, ინდოეთში ეძებს ადგილობრივ პარტნიორებს მინიმუმ 1 გიგავატი სიმძლავრის მონაცემთა ცენტრის ასაშენებლად.

Microsoft-ის მხარდაჭერით მოქმედი OpenAI, ოფიციალურად დარეგისტრირდა როგორც იურიდიული პირი ინდოეთში და დაიწყო ადგილობრივი გუნდის შექმნა.

კომპანიამ აგვისტოში განაცხადა, რომ გეგმავს გახსნას თავისი პირველი ინდური ოფისი ნიუ დელიში ამ წლის ბოლოს, რათა გააფართოოს თავისი ყოფნა ინდოეთში, რომელიც მომხმარებელთა ბაზის თვალსაზრისით მისი სიდიდით მეორე ბაზარია.

რეკომენდებული

Bloomberg News-მა აღნიშნა, რომ ახალი დიდი მონაცემთა ცენტრის აშენების გეგმა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი აზიაში OpenAI-ის Stargate ბრენდის ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურის ინიციატივისთვის.

Bloomberg-მა განაცხადა, რომ ინდოეთში OpenAI-ის შემოთავაზებული პროექტის ადგილმდებარეობა და ვადები გაურკვეველი რჩება და დასძინა, რომ აღმასრულებელმა დირექტორმა სემ ალტმანმა შესაძლოა ამ ობიექტის შესახებ განაცხადოს ქვეყანაში სექტემბერში ვიზიტის დროს.

იანვარში აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა Stargate-ის ინიციატივა, რომელიც დაფინანსებულია SoftBank-ის, OpenAI-ის და Oracle-ის მიერ და მოიცავს 500 მილიარდ დოლარამდე კერძო სექტორის ინვესტიციას ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურისთვის.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us