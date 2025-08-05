대한민국 기획재정부는 화요일, 미국의 관세 인상에 대한 기업들의 대응을 돕고 새로운 시장으로의 확장을 지원하기 위한 대책을 마련할 것이라고 밝혔다. 이는 새로운 정부의 경제 정책 계획을 준비하기 위한 태스크 포스 출범과 함께 발표되었다.

한국 정부는 성명을 통해 국내 시장 경쟁력 강화를 위한 중장기 기술 개발 재정 지원과 단기 수요 진작 대책을 발표할 예정이라고 밝혔다.

지난주 한국은 도널드 트럼프 대통령이 위협한 25%의 관세율이 부과되기 불과 며칠 전, 미국으로의 수출품에 대해 15%의 관세를 설정하는 미국과의 무역 협정에 도달했다.

해당 관세율은 여전히 기준 관세율인 10%보다 높았으며, 한미 자유무역협정 조건에 따라 수출에 적용되는 거의 제로에 가까운 세율도 초과했다.

트럼프 대통령은 이전에 자신의 트루스 소셜 플랫폼에서 “미국이 한국과 완전하고 포괄적인 무역 협정에 합의했음을 발표하게 되어 기쁩니다. 이 협정은 한국이 미국이 소유하고 통제하며, 대통령인 제가 선택한 투자에 대해 3,500억 달러를 미국에 제공하는 것입니다.”라고 말했다.