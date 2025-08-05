아시아
2분 읽기
한국, 외교 수장의 발언에도 불구하고 중국과의 관계 강화 모색
한국 대통령실은 성명에서 "우리는 굳건한 한미 동맹을 바탕으로 중국과의 양자 관계를 발전시키고자 한다"고 밝혔다.
한국, 외교 수장의 발언에도 불구하고 중국과의 관계 강화 모색
한국, 중국, 일본 / Reuters
2025년 8월 5일

연합뉴스에 따르면, 한국은 화요일 미국과의 굳건한 동맹을 유지하면서 중국과의 관계를 강화하고자 한다고 밝혔다.

이번 성명은 조현 외무장관이 최근 중국을 이웃 국가들에게 "다소 문제적"이라고 묘사한 발언에 따른 것이다.

한국 대통령실은 성명에서 이러한 언급을 해명하면서 "우리는 굳건한 한미 동맹을 바탕으로 중국과의 양자 관계를 발전시키고자 한다"고 밝혔다.

관련TRT Global - 중국, 한국과의 관계 안정과 ‘디커플링’ 반대 촉구
recommended

워싱턴 포스트와의 최근 인터뷰에서 한국 외교 수장은 중국의 점점 더 강경해지는 태도가 이웃 국가들을 "경계하게 만들었다"며, 이로 인해 이웃 국가들에게 "중국이 다소 문제적이 되는 문제가 있다"고 말했다고 연합뉴스는 전했다.

대통령실은 "조 장관의 발언은 지역 안정, 번영, 국민의 복지에 기여하는 중국과의 관계를 구축하기 위한 한국의 지속적인 노력의 맥락에서 나온 것"이라고 밝혔다.

조 장관은 또한 이재명 대통령 정부가 베이징과의 우호 관계를 유지하는 것을 목표로 하고 있으며, 중국을 고립시키지 않고 관여하기 위해 미국 및 일본과 계속 협력할 것이라고 언급했다.

관련TRT Global - 조 외교부 장관, 일본 상대국에 '실용적' 정책 기반 동맹 강화 방침 밝혀
출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us