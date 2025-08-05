워싱턴 포스트와의 최근 인터뷰에서 한국 외교 수장은 중국의 점점 더 강경해지는 태도가 이웃 국가들을 "경계하게 만들었다"며, 이로 인해 이웃 국가들에게 "중국이 다소 문제적이 되는 문제가 있다"고 말했다고 연합뉴스는 전했다.

대통령실은 "조 장관의 발언은 지역 안정, 번영, 국민의 복지에 기여하는 중국과의 관계를 구축하기 위한 한국의 지속적인 노력의 맥락에서 나온 것"이라고 밝혔다.

조 장관은 또한 이재명 대통령 정부가 베이징과의 우호 관계를 유지하는 것을 목표로 하고 있으며, 중국을 고립시키지 않고 관여하기 위해 미국 및 일본과 계속 협력할 것이라고 언급했다.